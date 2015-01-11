Трасса между Челябинском и Екатеринбургом станет 4-полосной к концу 2022 года

Участок федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом станет четырехполосным на всем протяжении к концу 2022 года.

По информации пресс-службы ФКУ «Уралуправтодор», в Свердловской области весь участок М-5 протяженностью более 61,7 км уже приведен в нормативное состояние и является четырехполосным. Работы по ремонту трассы продолжались с 2017 года.

«Капитально отремонтированы семь транспортных развязок в разных уровнях, устроены шесть разворотных петель и оборудованы четыре надземных пешеходных перехода. К осени 2020 года весь участок автомобильной дороги приведен в нормативное состояние», – говорится в сообщении.

В 2020 году ФКУ Упрдор «Южный Урал» заключило госконтракт, в рамках которого дорожники увеличат количество полос движения с двух до четырех – речь идет о расширении участка трассы М-5 на территории Челябинской области.

«В этом году планируется ввести в эксплуатацию участок автомобильной дороги протяженностью 12,4 км от Голубинки (Кунашакский район) до Караболки. Отремонтирована левая полоса движения – по направлению в Екатеринбург. На правой полосе ведутся работы по ремонту существующего основания и замене покрытия дорожной "одежды" на новое. Для безопасности движения пешеходов в районе населенного пункта Малый Куяш установлен модульный надземный переход», – сообщил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Сергей Бойко.

По его словам, в ближайшее время начнутся работы по устройству освещения, установке барьерного ограждения, дорожных знаков. Также для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты построят разворотные петли, оборудуют действующие автобусные остановки.

«Работы идут с опережением графика строительства. Специалисты приступили к ремонту автомобильной дороги второго этапа: от Караболки до Аллаки», – говорится в сообщении.

Таким образом, к концу 2022 года трасса между двумя уральскими миллионниками будет четырехполосной на всем протяжении, добавили в ФКУ «Уралуправтодор».

https://dostup1.ru/society/Trassa-mezhdu-Chelyabinskom-i-Ekaterinburgom-stanet-4-polosnoy-k-kontsu-2022-goda_130001.html