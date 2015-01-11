2020-09-17YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинской области продолжается строительство инфекционной больницы Источник: Пресс-служба минздрава Челябинской области









Новый инфекционный корпус Областной клинической больницы № 3 должен появиться недалеко от выезда из Челябинска, в поселке Малая Сосновка, к ноябрю 2020 года. На стройплощадке уже завершили работы по обустройству фундаментов и возвели каркасы всех зданий, сообщили в региональном минстрое.Заказчиком работ выступает «Фонд социального и жилищного строительства». Между министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и Фондом заключено соглашение о предоставлении субсидии на сумму 1,95 миллиарда рублей на возведение больницы. Еще 550 миллионов рублей будет потрачено на обеспечение учреждения медицинским и вспомогательным оборудованием.Фонд заключил договор генерального подряда с ООО «Новая Уральская Компания». По информации подрядчика, из Уфы привлечено около 500 рабочих (3 компании), еще порядка 800 человек – это сотрудники восьми челябинских строительных компаний. Всего в строительстве участвуют 11 подрядных организаций. Генеральный подрядчик будет вести строительный надзор за всеми работами по возведению больницы.По информации генподрядчика, на стройке уже выполнены следующие работы: вертикальная планировка площадки, обустройство канализации под фундаментами, завершена часть работ по разводке отопления и устройству бетонных полов.«На сегодняшний день на стройплощадке завершены работы по обустройству фундаментов всех зданий, возведены каркасы семи лечебных корпусов, начата обшивка внутренних и наружных стен зданий на трех корпусах. Ведутся работы по прокладке водопровода и необходимые в рамках благоустройства дорожные работы. На этой неделе начинаются работы по прокладке трубопроводов медицинского газа. Также начинаются работы по монтажу вентиляционных систем, и рабочие приступают к монтажу электрики внутри корпусов», - рассказал директор ООО «Новая Уральская компания» Рустем Насыров.Предполагается, что медучреждение будет принимать пациентов со всей области. Новая инфекционная больница позволит разгрузить часть госпитальных баз по коронавирусу, а также проводить работу по профильному направлению. Это важный для региона социальный объект, его строительство находится на особом контроле у правительства Челябинской области.«Новая больница соответствует всем международным стандартам и предполагает размещение 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, оснащенных самым современным оборудованием. В случае экстренной ситуации количество коек для круглосуточного пребывания увеличится до 382, в чрезвычайной ситуации - до 482. В больнице также будут операционные, диагностическое отделение, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и даже общежитие для медиков», - отметили в региональном минздраве.Сейчас ведется дополнительный набор медицинских работников. Молодые кадры из профильного медицинского университета признаются, что уже готовятся стать будущими врачами и медицинскими сестрами в новой современной областной инфекционной больнице.







Источник: Пресс-служба минздрава Челябинской областиНовый инфекционный корпус Областной клинической больницы № 3 должен появиться недалеко от выезда из Челябинска, в поселке Малая Сосновка, к ноябрю 2020 года. На стройплощадке уже завершили работы по обустройству фундаментов и возвели каркасы всех зданий, сообщили в региональном минстрое.Заказчиком работ выступает «Фонд социального и жилищного строительства». Между министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и Фондом заключено соглашение о предоставлении субсидии на сумму 1,95 миллиарда рублей на возведение больницы. Еще 550 миллионов рублей будет потрачено на обеспечение учреждения медицинским и вспомогательным оборудованием.Фонд заключил договор генерального подряда с ООО «Новая Уральская Компания». По информации подрядчика, из Уфы привлечено около 500 рабочих (3 компании), еще порядка 800 человек – это сотрудники восьми челябинских строительных компаний. Всего в строительстве участвуют 11 подрядных организаций. Генеральный подрядчик будет вести строительный надзор за всеми работами по возведению больницы.По информации генподрядчика, на стройке уже выполнены следующие работы: вертикальная планировка площадки, обустройство канализации под фундаментами, завершена часть работ по разводке отопления и устройству бетонных полов.«На сегодняшний день на стройплощадке завершены работы по обустройству фундаментов всех зданий, возведены каркасы семи лечебных корпусов, начата обшивка внутренних и наружных стен зданий на трех корпусах. Ведутся работы по прокладке водопровода и необходимые в рамках благоустройства дорожные работы. На этой неделе начинаются работы по прокладке трубопроводов медицинского газа. Также начинаются работы по монтажу вентиляционных систем, и рабочие приступают к монтажу электрики внутри корпусов», - рассказал директор ООО «Новая Уральская компания».Предполагается, что медучреждение будет принимать пациентов со всей области. Новая инфекционная больница позволит разгрузить часть госпитальных баз по коронавирусу, а также проводить работу по профильному направлению. Это важный для региона социальный объект, его строительство находится на особом контроле у правительства Челябинской области.«Новая больница соответствует всем международным стандартам и предполагает размещение 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, оснащенных самым современным оборудованием. В случае экстренной ситуации количество коек для круглосуточного пребывания увеличится до 382, в чрезвычайной ситуации - до 482. В больнице также будут операционные, диагностическое отделение, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и даже общежитие для медиков», - отметили в региональном минздраве.Сейчас ведется дополнительный набор медицинских работников. Молодые кадры из профильного медицинского университета признаются, что уже готовятся стать будущими врачами и медицинскими сестрами в новой современной областной инфекционной больнице. Источник: Пресс-служба минздрава Челябинской области AzAzA 2020-09-17YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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