Челябинцев вновь приглашают на вакцинацию от гриппа в торговые центры

20 сентября на НТВ стартует четвертый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. Талантливые ребята со сложной судьбой вновь выйдут на большую сцену, чтобы проявить себя и заявить о себе на весь мир. Среди конкурсантов будут южноуральцы Николай Дербенев из Копейска и Виктория Давыдова из Челябинска.



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