Челябинцев вновь приглашают на вакцинацию от гриппа в торговые центры

В ближайшие выходные, 19 и 20 сентября, в торговых комплексах Челябинска вновь можно будет бесплатно привиться от гриппа. Дополнительно жителей столицы Южного Урала проконсультируют по заболеваниям респираторными вирусными инфекциями, сообщает городской Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.На прививку приглашают:18 сентября, 16.00 - 19.00, ТРК «Прииск» (пр. Победы, 325);19 сентября, 9.00 - 15.00, ТК «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64);19-20 сентября, 10.00 - 18.00, ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, 1-й этаж, центральный вход);19 сентября, 10.00 - 14.00, ТРЦ «Фокус» (ул. Молдавская, 16 (вход со стороны Комсомольского проспекта);19 сентября, 10.00 - 17.00, ТРК «Кольцо» (ул. Дарвина, 18);19 сентября, 11.00 - 17.00, ТК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7, на 2-м этаже, рядом с зоной фудкорта);19-20 сентября, 10.00 - 16.00, ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, вход со стороны Автодороги Меридиан, затем направо). Привиться могут лица старше 18 лет, у которых отсутствуют признаки ОРВИ и нет обострения хронических заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт (водительское удостоверение или военный билет) и медицинский полис. Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом. Для иммунизации используется отечественная и хорошо зарекомендовавшая себя вакцина «Совигрипп».Врачи напоминают, что грипп опасен осложнениями. В первую очередь необходимо обезопасить себя пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также работникам образования, здравоохранения, транспорта, торговли, тем, кто общается с большим количеством людей.
Источник: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики