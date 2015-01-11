По программе «Реальные дела» в Озерске достигнут достойный результат

Три года подряд в рамках областной программы «Реальные дела», которая предусматривает финансирование социально-значимых проектов, в Озерском городском округе проводится ремонт в образовательных организациях. С 2018 года в Озерске удалось модернизировать более 40 школ и детских садов.

В 2019 году программные средства были направлены на ремонт 39 детских садов и школ. В 2018 году работа продолжилась: дополнительное финансирование получили девять образовательных организаций – две школы (№№24 и 25) и семь детских садов (№№ 8,10,26,27,51, 54 и «Родничок» в п. Новогорный). Здесь были заменены окна, отремонтированы фасады, сделаны косметические ремонты в отдельных учебных классах. Кроме того, выполнен ремонт чаши бассейна в детском саду №8 посёлка Метлино.

2020 год стал не менее продуктивным в части освоения программных средств, которые были направлены на решение острых проблем 10 образовательных организаций: пяти детских садов (№№ 1, 26, 43, 51, 58), четырех школ (№№ 27, 30, 32, 41) и лицея №23. Практически везде на данный момент работы либо завершены, либо идет их приемка.

Так, в детском саду №1 преобразования коснулись двух зданий, расположенных по адресу: ул. Ермолаева, 2-а (ремонт кровли и чердачного помещения) и пр. Ленина, 47-а (ремонт кровли).

Самые серьезные изменения произошли в детском саду №26. В одном из зданий (ул. Герцена, 4-а) осуществлен ремонт кровли и фасада, замена вентиляционных вертикальных шахт, оконных блоков, ремонт лестничных спусков в подвал, замена входных дверей и козырьков, укладка кабеля на фасаде. В другом здании - по ул. Студенческая, 16 - выполнен ремонт фасада и работы по замене оконных блоков, светильников на фасаде, отливов, утеплению оконных и дверных проемов, установлена водосточная система на козырьках входных групп.

Ремонтные работы также проведены в детских садах: №43 по ул. Чапаева, 11-а (кровля, окна), №51 (обустройство теневых навесов на групповых площадках), №58 (монтаж и пусконаладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, консультирование в области пожарной безопасности).

Школы, включенные в программу «Реальные дела-2020», к новому учебному году постарались также освоить выделенные средства: в СОШ №27 были заменены окна, отремонтирован один из кабинетов; в СОШ №30 сделана противогрибковая обработка стен и покраска пищеблока, заменены окна, планируется противогрибковая обработка стен и покраска столового зала; в СОШ №32 выполнен монтаж системы эвакуационного освещения; в СОШ №41 – монтаж аварийного электроосвещения в зданиях по адресу: ул. 8 Марта,6 и ул. Театральная,7.

Следует отметить, что все ремонты проведены на основании сметной документации, подрядчики определялись в ходе конкурсных отборов в рамках действующего законодательства РФ.

- Главная цель областной программы «Реальные дела», которую ставит перед органами власти глава региона Алексей Текслер – создать комфортные условия для пребывания детей в образовательных организациях. Это реальная забота о детях: в классах и группах ушли сквозняки, в лучшую сторону изменился внутренний климат и усилены меры безопасности в зданиях, появились прекрасные условия для занятий. Хочу отметить, что нами достигнут достойный результат. Я думаю, что и сотрудники, и дети преобразованиями довольны, - подвёл итог проделанной за три года работы глава округа Евгений Щербаков.

Фото: 2019 год.