В челябинской области до конца года направят 563,5 млн рублей за классное руководство

Педагоги Челябинской области начнут получать доплату за классное руководство – соответствующее постановление правительства уже подписано.

Напомним, ежемесячная денежная выплата за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в размере не менее 5 тыс. рублей установлена по инициативе главы государства.

В Челябинской области такую выплату начнут получать почти 18 тыс. педагогов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы.

На реализацию данного мероприятия Челябинской области в 2020 году выделены средства федерального бюджета в объеме 563,5 млн рублей.

Напомним, все возникающие вопросы по доплатам учителя могут задать по федеральной «горячей линии» Минпросвещения России 8-800-200-91-85.

https://dostup1.ru/finance/5635-mln-napravyat-na-vyplaty-za-klassnoe-rukovodstvo-do-kontsa-2020-goda-v-Chelyabinskoy-oblasti_130172.html