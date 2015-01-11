Южноуральские СМИ завоевали 24 награды Всероссийского конкурса Союза журналистов

Источник: Союз журналистов Челябинской области
В Сочи завершился Форум современной журналистики «Вся Россия-2020». Традиционно в работе медиафорума приняли участие представители средств массовой информации Челябинской области. По итогам проводившегося в рамках события профессионального творческого конкурса южноуральские журналисты стали победителями и лауреатами сразу в нескольких номинациях.В номинации «Спецпроект/ акция года» первое место у редакции газеты «Усть-Катавская неделя» (г. Усть-Катав) за проект «Право на доброе имя». «Суть этой длительной работы – рассказ о многочисленных жертвах политических репрессий, которые коснулись и нашей территории, – говорит главный редактор газеты Николай Коледин. – В ходе реализации этого проекта редакция провела сбор средств на установку мемориала жертвам репрессий. Мемориал установлен». Дипломами лауреатов отмечены редакции газет: «Саткинский рабочий» (г. Сатка), «Карабашский рабочий» (г. Карабаш), «Жизнь района» (г. Куса), «Стальная Искра» (г. Аша), «Горняцкая правда» (г. Коркино).Дипломом победителя за второе место в номинации «Лучший дизайн» награждена редакция газеты «Карабашский рабочий». Лауреатами стали редакции газет: «Авангард» (г. Катав-Ивановск), «Карталинская новь» (г. Карталы), «Сельские новости» (Брединский район).Диплом лауреата конкурса на лучшую авторскую публикацию получила главный редактор газеты «Колос» Уйского района Юлия Нестеренко за свои материалы «Дело тридцатое» и «Землю не обманешь». Фотокорреспондент газеты Евгений Сидоров отмечен как автор одной из лучших фотоиллюстраций, представленных на конкурс.На фестивале СМИ также были вручены награды победителям и дипломантам Всероссийского конкурса Союза журналистов России, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и конкурса на лучшее журналистское произведение. Победителем Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение стала Сания Жамбусинова, главный редактор газеты «Карталинская новь», дипломантами – Владислав Чухров, корреспондент телекомпании ОТВ, Зоя Григорьева, главный редактор газеты « Стальная Искра».В номинации в честь юбилея Победы дипломантами стали восемь журналистов Южного Урала: главный редактор газеты «Усть-Катавская неделя» (г. Усть-Катав) Николай Коледин, заместитель главного редактора газеты «Горняцкая правда» (г. Коркино) Юрий Сейидов, корреспондент газеты «Спорт Урала» (г. Челябинск) Михаил Араловец, главный редактор газеты «Знамя Октября» (г. Пласт) Татьяна Вахитова, корреспондент «Радио России - Южный Урал, город Челябинск» Евгения Ефремова, внештатный корреспондент газеты «Аргументы и факты-Челябинск» Татьяна Строгонова, корреспондент газеты «Карабашский рабочий» Ирина Туманова, мультимедиакорреспондент газеты «Аргументы и факты - Челябинск» Надежда Уварова.Главный редактор газеты «Сосновская нива» (Сосновский район) Анна Махнина стала дипломантом в спецноминации «Преодоление пандемии-COVID-19».На фото внизу: главный редактор газеты «Усть-Катавская неделя» Николай Коледин.
Источник: Союз журналистов Челябинской области