Мобильный «Кванториум» приехал к каслинским школьникам

С понедельника учащиеся 5-10 классов Каслинского района занимаются робототехникой, промдизайном и хайтеком, осваивают азы виртуальной реальности и аэротехнологии в рамках проекта «Мобильный кванториум». В рамках реализации национального проекта «Образование» мобильный «Кванториум» прибыл во второй пункт назначения – Касли, где он пробудет до 3 октября. За это время ученикам предстоит ознакомиться с возможностями и оборудованием технопарка на колесах, определиться с направлением и выбрать проект для реализации. «Озёрный край встретил наших педагогов сильным ветром и пасмурной погодой, однако они сразу были согреты горящими глазами ребят и желанием скорее погрузиться в мир технического творчества. Желающих было настолько много, что пришлось проводить отбор. Муниципалитетом были предоставлены просторные кабинеты, необходимые для многочисленного оборудования», – рассказал куратор проекта «Мобильный кванториум» Александр Бычков.В течение двух недель педагоги Регионального центра технического творчества Челябинска, вооруженные современными образовательными технологиями, обучат каслинских ребят основам робототехники, промышленного дизайна, интернета вещей, азам создания виртуальной реальности, работы беспилотников и геоинформационных технологий.
Источник: Медиаслужба Регионального центра технического творчества