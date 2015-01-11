2020-09-28YEKT06:00:00 | Новости Городские новости В поселке Новогорный начал работу образовательный центр «Точка роста» Центр образования «Точка роста» в школе поселка Новогорный был создан в рамках национального проекта «Образование» и региональной программы «Современная школа». Задача таких центров – развитие сельских школ и обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам не зависимо от места их проживания.

В торжественном открытии центра образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной школе № 41 приняли участие глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, депутат Собрания депутатов округа Фарит Хисамов, представители министерства образования Челябинской области. Также на церемонии присутствовали специалисты управления образования и руководители образовательных учреждений.

Глава округа Евгений Щербаков выразил благодарность директору СОШ № 41 Елене Волеговой за активное продвижение проекта:

-Я считаю, что все получилось на «пять с плюсом». Работа выполнена своевременно и качественно, сотрудники школы сумели организовать и ремонт, и поставку оборудования. За созданием центра стоит огромная работа коллектива школы и ее директора Елены Викторовны Волеговой.

Директор школы выразила благодарность всем, кто был причастен к созданию центра: министерству образования Челябинской области, руководству Озерского городского округа, социальным партнерам.

Представитель регионального министерства образования, начальник управления начального, основного и среднего общего образования Елена Тюрина поздравила всех с открытием и особо отметила активность и грамотные действия руководства школы, поблагодарила руководителей муниципалитета за участие в проекте:

- Не все муниципалитеты рискнули, не все школы области приняли участие в конкурсе, чтобы взяться за такой полезный проект. И не все победили, потому что конкурс был довольно серьезный. Мы находимся в школе, где есть здоровые амбиции, четкая уверенность и понимание, что они хотят. Отдельно хочу поблагодарить администрацию округа, которая нашла средства на софинансирование.

Гостья также отметила, что 29 сентября образовательный центр Новогорного примет участие в федеральном открытии центров «Точка роста», который проведёт министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В открытии участвуют лишь два центра от нашего региона.

После торжественной церемонии преподаватели провели экскурсию для гостей. «Точка роста», оснащенная новым уникальным оборудованием, разделена на функциональные зоны, в которых школьники занимаются 3D-моделированием, технокоструированием. Новый кабинет информатики оборудован ноутбуками, конструкторами для изучения схемотехники и электроники Arduino, легороботами, квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности. Кроме того, в кабинете ОБЖ установлены «лазер-тир», манекены-тренажёры для отработки оказания первой помощи. Одно из помещений преобразовано в пространство, где учащиеся могут заниматься проектной деятельностью, обучаться игре в шахматы, постигать азы фотодела.

Депутат Собрания депутатов округа от поселка Новогорный Фарит Хисамов искренне радуется событию:

- Безусловно, внимание руководства области и округа важно именно для нашей школы. Вдвойне радует, что такое внимательное отношение направлено на техническое и общее гармоничное развитие наших детей.

Молодой преподаватель информатики Андрей Чеглаков не скрывает удовольствия от работы в современном учебном классе:

- Дети сюда бегут с большой радостью. Я приехал в Новогорный из Уфы по программе «Земский учитель» и ни минуты не пожалел об этом, не ожидал, что меня ждет такое оснащение кабинета: даже в больших городах редко встретишь подобное. Мы уже активно занимаемся: мои ученики уже спроектировали светофор, маяк и железнодорожный переезд. Недавно дети сами собрали квадрокоптер. Далее учащиеся будут обучаться основам аэродинамики, пилотировать квадрокоптер, программировать его полет, получая не только знания по информатике, но и по физике.

По мнению участников церемонии, «Точка роста» — это первые шаги в реализации национального проекта «Образование». Впереди большая работа по включению в нацпроекты всех школ Озерского городского округа.



Информация предоставлена: В торжественном открытии центра образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательной школе № 41 приняли участие глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, депутат Собрания депутатов округа Фарит Хисамов, представители министерства образования Челябинской области. Также на церемонии присутствовали специалисты управления образования и руководители образовательных учреждений.Глава округавыразил благодарность директору СОШ № 41за активное продвижение проекта:Директор школы выразила благодарность всем, кто был причастен к созданию центра: министерству образования Челябинской области, руководству Озерского городского округа, социальным партнерам.Представитель регионального министерства образования, начальник управления начального, основного и среднего общего образования Елена Тюрина поздравила всех с открытием и особо отметила активность и грамотные действия руководства школы, поблагодарила руководителей муниципалитета за участие в проекте:Гостья также отметила, что 29 сентября образовательный центр Новогорного примет участие в федеральном открытии центров «Точка роста», который проведёт министр просвещения РФ. В открытии участвуют лишь два центра от нашего региона.После торжественной церемонии преподаватели провели экскурсию для гостей. «Точка роста», оснащенная новым уникальным оборудованием, разделена на функциональные зоны, в которых школьники занимаются 3D-моделированием, технокоструированием. Новый кабинет информатики оборудован ноутбуками, конструкторами для изучения схемотехники и электроники Arduino, легороботами, квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности. Кроме того, в кабинете ОБЖ установлены «лазер-тир», манекены-тренажёры для отработки оказания первой помощи. Одно из помещений преобразовано в пространство, где учащиеся могут заниматься проектной деятельностью, обучаться игре в шахматы, постигать азы фотодела.Депутат Собрания депутатов округа от поселка Новогорныйискренне радуется событию:Молодой преподаватель информатикине скрывает удовольствия от работы в современном учебном классе:По мнению участников церемонии, «Точка роста» — это первые шаги в реализации национального проекта «Образование». Впереди большая работа по включению в нацпроекты всех школ Озерского городского округа.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-28YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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