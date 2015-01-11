28 августа 2000 года постановлением Законодательного Собрания Челябинской области в регионе были назначены первые 34 мировых судьи. Сегодня коллектив Главного управления юстиции Челябинской области насчитывает более 180 мировых судей.«Мировой юстиции Челябинской области 20 лет. Сегодня это один из самых востребованных институтов правосудия. Подтверждением тому является то количество дел, которые рассматривают мировые судьи, – отметил начальник Главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков. – Только за первое полугодие текущего года мировые судьи рассмотрели 491 тысячу 606 дел, что на 28 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя нагрузка на одного мирового судью составила 517 дел».В настоящее время правосудие в Челябинской области осуществляет 181 мировой судья. В начале 2021 года это число, в соответствии со вступившими в силу изменениями в Федеральный закон, возрастет до 183.А в 2000 году, когда региональный институт мировой юстиции только зарождался, количество мировых судей росло с 34 в сентябре до 74 в декабре. Сегодня только 10 мировых судей из тех 74, назначенных Законодательным Собранием Челябинской области, исполняют свои полномочия. Многие из мировой юстиции перешли работать в федеральные суды общей юрисдикции и федеральные арбитражные суды.