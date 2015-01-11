ЕГЭ могут оставить только для поступающих в вузы

Единый госэкзамен в России могут оставить только для выпускников, которые планируют поступление в вуз, – возможность изменения правил сдачи ЕГЭ изучает Рособрнадзор.

Со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщается, что такие предложения поступили по итогам кампании Единого госэкзамена в 2020 году – как от учащихся, так и от родительского сообщества.

Напомним, летом 2020 года ЕГЭ для тех, кто не планировал сразу после школы поступать в вуз, отменили в связи с пандемией коронавируса.

https://dostup1.ru/society/EGE-mogut-ostavit-tolko-dlya-postupayuschih-v-vuzy_130272.html