Солнце в эфире: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения

Областной проект «Медиасреда» осенью возобновит проведение медиазавтраков и организует ежегодные мероприятия: воркшоп для студентов «Медиапикник», интенсив для пресс-секретарей «Планерка», который в 2020-м состоится в формате онлайн-курса, и конкурс авторов новых медиа, сообщает Молодежный ресурсный центр. Встретиться с коллегами: SMM-специалистами, фотографами, дизайнерами, журналистами - можно будет 21 октября и 3 октября в офлайне и 25 и 28 октября – в онлайне. Спикерами станут PR-менеджеры уральских проектов, SMM-специалисты, сотрудники агентств и местные инфлюенсеры. Они расскажут о создании сильного личного бренда и продвижении компании в социальных сетях. Главная цель таких событий – создание профессионального комьюнити на Урале. Каждое будет посвящено определенной узкой теме, участники смогут получить советы и обменяться профессиональными кейсами.Следующим мероприятием станет образовательный воркшоп студенческих СМИ «Медиапикник». Он пройдет 23 октября и соберет тех, кто ведет вузовские интернет-сообщества и мечтает создать собственное новое медиа. Организаторы и приглашенные спикеры расскажут о развитии медиасферы в вузе, трендах дизайна и работе над контентом в социальных сетях. Участники получат полезные знания, поработают в командах и сгенерируют идеи новых молодежных проектов. В ноябре пройдет онлайн-курс для пресс-секретарей молодежных проектов «Планерка» с общей темой «Как новости попадают в СМИ». Обучение предназначено для сотрудников некоммерческих организаций, комитетов по делам молодежи в муниципалитетах и победителей грантовых конкурсов. Организаторы создадут закрытый Instagram-аккаунт и наполнят его содержательными IGTV-уроками. Участники узнают, как сформировать команду пресс-службы и привлечь волонтеров к своей деятельности, как работать с журналистами и писать пресс-релизы, научатся основам ведения социальных сетей и составлении технического задания для репортажного фотоотчета.Помимо этих событий, медиасообщество Челябинской области ждет региональный конкурс авторов новых медиа, стажировка на портале молодежь74.рф, а также встреча с федеральным экспертом в сфере маркетинга.Подробную информацию о предстоящих событиях можно будет найти в официальном сообществе «Медиасреда» во «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте проекта.[gallery] Подробнее
С 4 октября в небе над Челябинской областью начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание. График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид», сообщает РТРС.Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и его сигналы «засвечивают» сигнал спутника. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Во время интерференции изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться. Но длится это недолго — от нескольких секунд до 21 минуты.В Челябинской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября, в период с 13:05 до 14:00.Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции.С конца 2019 года жители России смотрят центральное телевидение исключительно в цифровом формате. Цифровые технологии позволили значительно уменьшить воздействие интерференции на прием телепрограмм. Однако совсем избежать влияния Солнца пока невозможно.График моментов интерференции (и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм) в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».«Телегид» — многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения. Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market.