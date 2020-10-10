03 и 10 октября 2020 года будет организована расширенная продажа сельскохозяйственной продукции «Золотая Осень — 2020»

Уважаемые озерчане! 03 и 10 октября 2020 года на площади им В.И. Ленина с 09.00 ч. до 15.00ч. будет организована расширенная продажа сельскохозяйственной продукции «Золотая Осень - 2020».

В продаже будет представлен широкий выбор сельскохозяйственной продукции, овощей, фруктов, бахчевых, множество видов плодово-ягодных саженцев, большой ассортимент цветов, декоративных культур, медовая продукция и мясные деликатесы. В продаже также примут участие представители ООО «Чебаркульская птица», предприниматели и пчеловоды Челябинской, Свердловской областей и Озерского городского округа.

Приглашаем жителей округа посетить расширенные продажи сельскохозяйственной продукции.

Просьба к владельцам автотранспорта - убрать свои автомобили с площади на время проведения продаж.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44487/