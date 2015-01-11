Всех осенних призывников Южного Урала принудительно протестируют на ковид

Призывников из Челябинской области, отправляющихся на службу этой осенью, в обязательном порядке протестируют на COVID-19 – процедура коснется всех сборных пунктов Центрального военного округа.
По словам начальника организационно-мобилизационного управления округа генерал-майора Александра Линькова, тестирование на COVID-19 будет проходить в отдельном помещении контрольно-пропускных пунктов. Призывника допустят на территорию сборного пункта только после получения отрицательного результата.
«Доставка на сборный пункт будет осуществляться специально подготовленным транспортом: дезинфекции будут подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители автобусов пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получат медицинские маски. Место водителя будет отгорожено от салона защитным экраном», – подчеркнул Линьков.
Обработку помещений будут регулярно проводить специально созданные дезинфекционные команды. В ЦВО их 50. Команды обеспечены средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, оснащены ранцевыми распылителями и необходимым запасом дезинфицирующих составов.
Всего в ходе осеннего призыва 2020 года военкоматы ЦВО призовут более 54 тыс. человек. Из Челябинской области отправятся служить около 3,5 тыс. молодых людей.
Осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря.
https://dostup1.ru/society/Vseh-osennih-prizyvnikov-Yuzhnogo-Urala-prinuditelno-protestiruyut-na-kovid_130355.html