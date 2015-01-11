Южный Урал представит на «Золотой осени» предприятия агропрома и социальные достижения сельских территорий

Челябинская область примет участие в главном деловом событии года для российского АПК – 22-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», приуроченной к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Учитывая онлайн-формат выставки, в регионе создан тематический сайт, на котором представлены передовые предприятия отрасли по основным направлениям. Ряд сельских территорий и организаций примут участие в конкурсной программе «Золотой осени», сообщает минсельхоз.«Мы гордимся тем, что Челябинская область, известная как промышленный регион, сегодня вносит заметный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны и входит в число сильнейших регионов России по производству макаронных изделий, свинины, продукции птицеводства, тепличных овощей, — отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин (краткая информация о достижениях АПК региона и приветственное слово министра размещены на виртуальном стенде области, который откроется на официальном сайте российской выставки 7 октября). — Среди регионов Урала наша область лидирует и по экспорту сельскохозяйственной продукции. Наши марки знают в 27 странах мира, это крупы, мука, готовые завтраки и хлопья, макароны и подсолнечное масло, кондитерские, мясные изделия и другая продукция».На региональном сайте «Агропром - 74» (https://agroprom74.ru/), подготовленном к этому событию, представлены основные региональные производители продуктов питания, зерновых культур и семян, мясной продукции и племенного скота, организации, ведущие научную деятельность, учреждения ветеринарии и производители кормов. Крупнейшие южноуральские предприятия и небольшие фермерские хозяйства являются постоянными участниками и победителями ведущих аграрных выставок, активно включаются в программы развития с государственной поддержкой. В этом году основные мероприятия, объединяющие участников «Золотой осени», также пройдут в дистанционном режиме, что позволит неограниченному числу посетителей выставки присоединиться к экспертным дискуссиям. В ходе более 40 деловых мероприятий участники рынка АПК обсудят весь комплекс вопросов по основным направлениям работы отрасли.Выставка продемонстрирует лучшие достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере цифровизации, растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала. Предприятия и муниципальные районы будут представлять Челябинскую область в конкурсной программе. Так, сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Уральское подворье» примет участие в конкурсе «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» в номинации «За достижение высоких показателей в производстве, переработке и реализации мясной и рыбной продукции», индивидуальный предприниматель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства Турганов Жарасхан Мофихович – заявлен на конкурс «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства.Работа Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» будет представлена на конкурсе «Лучший Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» в номинации «За эффективную реализацию мероприятий развития малых форм хозяйствования». Три муниципальных района – Кизильский, Троицкий и Увельский – примут участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в комплексном развитии сельских территорий».