2020-10-07YEKT14:00:00 | Губерния В России появится общественно-государственный Фонд защиты детей Источник: Фото из открытых источников









6 октября 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О создании общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Учредителем от имени Российской Федерации выступит Министерство просвещения РФ, от общественного сектора – Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов. Обе эти организации возглавляет известный писатель и общественный деятель Альберт Лиханов.Цель образования новой структуры – «консолидация усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию». Статус организации позволит решить ряд важных имущественных вопросов и оказывать фонду государственную поддержку.В Челябинской области отделение Российского детского фонда было восстановлено после семилетнего перерыва в 2001 году. Его возглавил Вячеслав Скворцов. Вскоре был объявлен бессрочный благотворительный марафон «XXI век – детям Южного Урала», который получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и стал крупнейшей благотворительной акцией в истории региона. За время работы Челябинского регионального отделения Российского детского фонда выстроена система, которая позволяет ежегодно оказывать благотворительную помощь на сумму более 300 млн рублей, получателями которой являются не менее 38 тысяч детей, сообщает пресс-служба общественной организации.Сегодня эта работа продолжается в тесном сотрудничестве с правительством Челябинской области, Законодательным Собранием и Союзом промышленников и предпринимателей. Крупнейшие благотворители фонда – холдинг ММК (В. Ф. Рашников, П. В. Шиляев), МРСК Урала (С. Г. Дрегваль), издательство «Урал Л.Т.Д.» (В. А. Курбацких), Златоустовский машзавод (А. В. Лобанов), «АСКО-Страхование» (А. М. Любавин), Челябинский гранитный карьер (М.Ф.Климов), АО «Трубодеталь» (Е.В.Баранов) и многие другие.В ближайшее время делегация Челябинского регионального отделения РДФ примет участие в установочных мероприятиях по избранию руководящих органов новой организации (съезд и совет). Источник: Фото из открытых источников6 октября 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О создании общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Учредителем от имени Российской Федерации выступит Министерство просвещения РФ, от общественного сектора – Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов. Обе эти организации возглавляет известный писатель и общественный деятель Альберт Лиханов.Цель образования новой структуры – «консолидация усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию». Статус организации позволит решить ряд важных имущественных вопросов и оказывать фонду государственную поддержку.В Челябинской области отделение Российского детского фонда было восстановлено после семилетнего перерыва в 2001 году. Его возглавил. Вскоре был объявлен бессрочный благотворительный марафон «XXI век – детям Южного Урала», который получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и стал крупнейшей благотворительной акцией в истории региона. За время работы Челябинского регионального отделения Российского детского фонда выстроена система, которая позволяет ежегодно оказывать благотворительную помощь на сумму более 300 млн рублей, получателями которой являются не менее 38 тысяч детей, сообщает пресс-служба общественной организации.Сегодня эта работа продолжается в тесном сотрудничестве с правительством Челябинской области, Законодательным Собранием и Союзом промышленников и предпринимателей. Крупнейшие благотворители фонда – холдинг ММК (В. Ф. Рашников, П. В. Шиляев), МРСК Урала (С. Г. Дрегваль), издательство «Урал Л.Т.Д.» (В. А. Курбацких), Златоустовский машзавод (А. В. Лобанов), «АСКО-Страхование» (А. М. Любавин), Челябинский гранитный карьер (М.Ф.Климов), АО «Трубодеталь» (Е.В.Баранов) и многие другие.В ближайшее время делегация Челябинского регионального отделения РДФ примет участие в установочных мероприятиях по избранию руководящих органов новой организации (съезд и совет). AzAzA 2020-10-07YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Некоммерческие организации Южного Урала стали лидерами в грантовом конкурсе

Южноуральцы приняли участие во всероссийском родительском форуме

Южноуральские волонтеры получат грантовую поддержку

Мобильные бригады Российского союза сельской молодежи расскажут о новых фор ...

Челябинск войдет в число «Добрых городов» {comments_news}