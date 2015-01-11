2020-10-08YEKT14:00:00 | Губерния Открыт набор в первую на Урале Школу зооволонтера Источник: Фонд зоозащиты «Спаси меня»









В Челябинской области открывается Школа зооволонтера. Проект реализует Фонд зоозащиты «Спаси меня». Пройти обучение могут все желающие с 14 лет, набор уже ведется, сообщает пресс-служба фонда. В течение года для слушателей Школы зооволонтера будут проводить лекции и практические занятия по спасению и реабилитации животных и птиц. Также вместе со специалистами фонда они будут выезжать в заповедники Челябинской области по вызову жителей и министерства экологии для оказания помощи раненым представителям фауны.Фонд зоозащиты «Спаси меня» во главе с Кареном Даллакяном больше двадцати лет спасает животных и инициирует экологические, социальные и просветительские мероприятия. Среди знаковых проектов команды – Всероссийская акция «Тигриная тропа», программа «Ищу опекуна», волонтерское движение детей и подростков приюта «Возрождение», «Уроки доброты», «Диалоги о животных», «День черного кота». А на площадке реабилитационного центра диких животных и птиц «Спаси меня» набираются опыта добровольцы со всей России, и ежегодно проходят практику и пишут научные работы студенты биологических и экологических факультетов, которые имеют возможность гуманно изучать профильные предметы.«Мы столкнулись с тем, что добровольцам, которые сегодня занимаются защитой животных, не хватает базовых знаний и навыков. Они часто рискуют заразиться общими для человека и зверей инфекционными заболеваниями или нарушить действующее законодательство и за спасение животного получить от административного до уголовного наказания. Чтобы совершать добрые дела и не разочароваться, решили запустить проект «Школа зооволонтера», где под руководством опытных наставников, в том числе моим, обучим основам ветеринарии, зоопсихологии, менеджменту НКО и познакомим с законом «О животном мире». Мы поможем молодым людям получить представление о востребованных профессиях – ветеринара, эколога, биолога, и, возможно, они посвятят жизнь одной из этих благородных сфер», – рассказывает президент Фонда зоозащиты «Спаси меня», ветеринарный врач Карен Даллакян.«Вы не только сможете грамотно научиться помогать природе и животным, но и основать свой фонд зоозащиты или приют. Вы получите старт в новую жизнь экоактивиста и общественного лидера!» – отмечает методист проекта Екатерина Карпенко.«От уровня культуры зависит то, каким есть и будет отношение к животным в нашей стране, поэтому программы просвещения так важны. Для начинающих волонтеров и со стажем – это реальная возможность получить практический опыт, познакомиться с единомышленниками и стать частью одного из самых многочисленных сообществ», – говорит доброволец и зоозащитник Кристина Высоцкая.Участвовать в программе может любой человек, достигший 14 лет. Занятия бесплатные и будут проходить два раза в месяц до конца октября 2021 года (запись в Школу зооволонтера по телефону: +7 (952) 510 00 08). По окончании курса обучения всем слушателям выдадут сертификаты и удостоверения профессионального спасателя животных.Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области.







Источник: Фонд зоозащиты «Спаси меня»В Челябинской области открывается Школа зооволонтера. Проект реализует Фонд зоозащиты «Спаси меня». Пройти обучение могут все желающие с 14 лет, набор уже ведется, сообщает пресс-служба фонда. В течение года для слушателей Школы зооволонтера будут проводить лекции и практические занятия по спасению и реабилитации животных и птиц. Также вместе со специалистами фонда они будут выезжать в заповедники Челябинской области по вызову жителей и министерства экологии для оказания помощи раненым представителям фауны.Фонд зоозащиты «Спаси меня» во главе с Кареном Даллакяном больше двадцати лет спасает животных и инициирует экологические, социальные и просветительские мероприятия. Среди знаковых проектов команды – Всероссийская акция «Тигриная тропа», программа «Ищу опекуна», волонтерское движение детей и подростков приюта «Возрождение», «Уроки доброты», «Диалоги о животных», «День черного кота». А на площадке реабилитационного центра диких животных и птиц «Спаси меня» набираются опыта добровольцы со всей России, и ежегодно проходят практику и пишут научные работы студенты биологических и экологических факультетов, которые имеют возможность гуманно изучать профильные предметы.«Мы столкнулись с тем, что добровольцам, которые сегодня занимаются защитой животных, не хватает базовых знаний и навыков. Они часто рискуют заразиться общими для человека и зверей инфекционными заболеваниями или нарушить действующее законодательство и за спасение животного получить от административного до уголовного наказания. Чтобы совершать добрые дела и не разочароваться, решили запустить проект «Школа зооволонтера», где под руководством опытных наставников, в том числе моим, обучим основам ветеринарии, зоопсихологии, менеджменту НКО и познакомим с законом «О животном мире». Мы поможем молодым людям получить представление о востребованных профессиях – ветеринара, эколога, биолога, и, возможно, они посвятят жизнь одной из этих благородных сфер», – рассказывает президент Фонда зоозащиты «Спаси меня», ветеринарный врач.«Вы не только сможете грамотно научиться помогать природе и животным, но и основать свой фонд зоозащиты или приют. Вы получите старт в новую жизнь экоактивиста и общественного лидера!» – отмечает методист проекта Екатерина Карпенко.«От уровня культуры зависит то, каким есть и будет отношение к животным в нашей стране, поэтому программы просвещения так важны. Для начинающих волонтеров и со стажем – это реальная возможность получить практический опыт, познакомиться с единомышленниками и стать частью одного из самых многочисленных сообществ», – говорит доброволец и зоозащитник.Участвовать в программе может любой человек, достигший 14 лет. Занятия бесплатные и будут проходить два раза в месяц до конца октября 2021 года (запись в Школу зооволонтера по телефону: +7 (952) 510 00 08). По окончании курса обучения всем слушателям выдадут сертификаты и удостоверения профессионального спасателя животных.Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. Источник: Фонд зоозащиты «Спаси меня» AzAzA 2020-10-08YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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