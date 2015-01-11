» Студотряды высадили более сотни деревьев в Курчатовском районе Челябинска

Бойцы областного студенческого отряда высадили в Курчатовском районе Челябинска 120 молодых деревьев. Ребята будут ухаживать за саженцами до наступления холодов, сообщает Молодежный ресурсный центр.Пятьдесят сосен теперь растут на территории детского сада №23 и еще столько же во дворе многопрофильного лицея №148. Также студотрядовцы высадили 20 саженцев на участке филиала лицея в поселке Шершни. «Теперь около школ будет больше зелени, а значит, и воздуха. На самом деле сажать деревья не так сложно. Заранее нужно только узнать, где можно это сделать, найти саженцы, выкопать лунки достаточной глубины и не забыть полить растение после посадки», – комментирует командир педагогического отряда «Зажигай!» Татьяна Болдырева. Отметим, что молодые люди высадила сосны высотой 1-1,5 метра. До наступления холодов ребята будут ухаживать за ними. Мероприятие прошло при поддержке администрации города Челябинска, детского фонда «Южный Урал» и Челябинского областного студенческого отряда.