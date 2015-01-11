В Челябинской области воздух прогреется до 17 градусов

Днем 12 октября воздух в Челябинской области прогреется до 12-17 градусов.
По информации синоптиков, в пониженных участках рельефа в понедельник будет на пять градусов прохладнее. В регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, местами порывы западного ветра до 12 метров в секунду.
По предварительным данным, такой температурный фон сохранится до конца недели.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что «вторая декада октября на всей территории страны будет теплой – аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений».
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vozduh-progreetsya-do-17-gradusov_130641.html