2020-10-12YEKT06:00:00 | Губерния В Челябинской области будут решены проблемы 278 дольщиков жилого комплекса «Радуга» Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина принял решение достроить два проблемных дома в жилом комплексе «Радуга» – свои квартиры смогут получить 278 челябинских дольщиков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит ситуацию с долгостроями в регионе на личном контроле и неоднократно обращался в Правительство РФ и к представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить вопрос рассмотрения объектов Челябинской области на наблюдательном совете Фонда.Застройщик ООО «Капитал Дом» (входило в группу компаний «Серебряный ключ»), возводивший дома в ЖК «Радуга» на Краснопольской площадке в Челябинске, был признан банкротом. После этого между правительством Челябинской области и Фондом защиты прав дольщиков (г. Москва) было подписано соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета региона.Накануне наблюдательный совет Фонда принял решение о том, что дома №6 (194 дольщика) и №13 (84 дольщика) в жилом комплексе «Радуга» будут достроены.«Хочу отметить, что сейчас главная наша ценность — это люди. Мы прилагаем усилия, чтобы улучшить качество жизни россиян и обеспечить им конституционное право на жилье. Я рад, что сейчас появился действующий механизм, который позволяет нам строить людям дома», – заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.В конце сентября 2020 года в Челябинске состоялось заседание рабочей группы по контролю за ситуацией в сфере жилищного строительства, осуществляемого с привлечением денежных средств граждан. На нем обсуждались механизмы восстановления прав пострадавших дольщиков. В Едином реестре проблемных объектов сегодня находится 49 домов. По каждому из них планом-графиком предусмотрены мероприятия, направленные на восстановление прав дольщиков.В конце 2019 года Фонд принял решение по дому ЖСК «Доватора, 46» в Челябинске. Строительные работы по нему планируется начать уже в этом году. В марте 2020 года совет принял решение по дому «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе. Компенсационные выплаты получили 111 семей.В июле 2020 года наблюдательный совет принял решение достраивать четыре проблемных дома застройщика-банкрота СК «Радуга» стр. 2.2, стр. 20.2-1, 20.2-2, дом №6 СК «Дедал–Комид». Еще по трем домам СК «Радуга» приняли решение о выплате компенсаций: стр. 21.1-1, 21.1-2, 21.2-1. Выплаты получают 49 дольщиков.В сентябре этого года набсовет принял решение достроить дом компании ООО «Инман» – 70 дольщиков из Копейска смогут получить своё жилье. Следить за этапами реализации мероприятий дольщики домов, по которым уже принято решение, могут на сайте Фонда Челябинской области. Для справки:Челябинская область одной из первых создала региональный Фонд помощи дольщикам. Более 200 миллионов рублей в 2019 году было предусмотрено в бюджете на решение проблем с долгостроями. В этом году еще 537,9 миллионов рублей из областного бюджета предусмотрено на эти цели.По закону эти деньги регион должен передать в АО «Дом.РФ» после принятия наблюдательным советом Фонда решения о достройке домов или выплате компенсаций дольщикам. Остальная часть средств выделяется из федерального бюджета. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиНаблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина принял решение достроить два проблемных дома в жилом комплексе «Радуга» – свои квартиры смогут получить 278 челябинских дольщиков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит ситуацию с долгостроями в регионе на личном контроле и неоднократно обращался в Правительство РФ и к представителям АО «Дом.РФ» с просьбой ускорить вопрос рассмотрения объектов Челябинской области на наблюдательном совете Фонда.Застройщик ООО «Капитал Дом» (входило в группу компаний «Серебряный ключ»), возводивший дома в ЖК «Радуга» на Краснопольской площадке в Челябинске, был признан банкротом. После этого между правительством Челябинской области и Фондом защиты прав дольщиков (г. Москва) было подписано соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета региона.Накануне наблюдательный совет Фонда принял решение о том, что дома №6 (194 дольщика) и №13 (84 дольщика) в жилом комплексе «Радуга» будут достроены.«Хочу отметить, что сейчас главная наша ценность — это люди. Мы прилагаем усилия, чтобы улучшить качество жизни россиян и обеспечить им конституционное право на жилье. Я рад, что сейчас появился действующий механизм, который позволяет нам строить людям дома», – заявил заместитель председателя Правительства РФ.В конце сентября 2020 года в Челябинске состоялось заседание рабочей группы по контролю за ситуацией в сфере жилищного строительства, осуществляемого с привлечением денежных средств граждан. На нем обсуждались механизмы восстановления прав пострадавших дольщиков. В Едином реестре проблемных объектов сегодня находится 49 домов. По каждому из них планом-графиком предусмотрены мероприятия, направленные на восстановление прав дольщиков.В конце 2019 года Фонд принял решение по дому ЖСК «Доватора, 46» в Челябинске. Строительные работы по нему планируется начать уже в этом году. В марте 2020 года совет принял решение по дому «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе. Компенсационные выплаты получили 111 семей.В июле 2020 года наблюдательный совет принял решение достраивать четыре проблемных дома застройщика-банкрота СК «Радуга» стр. 2.2, стр. 20.2-1, 20.2-2, дом №6 СК «Дедал–Комид». Еще по трем домам СК «Радуга» приняли решение о выплате компенсаций: стр. 21.1-1, 21.1-2, 21.2-1. Выплаты получают 49 дольщиков.В сентябре этого года набсовет принял решение достроить дом компании ООО «Инман» – 70 дольщиков из Копейска смогут получить своё жилье. Следить за этапами реализации мероприятий дольщики домов, по которым уже принято решение, могут на сайте Фонда Челябинской области. Для справки:Челябинская область одной из первых создала региональный Фонд помощи дольщикам. Более 200 миллионов рублей в 2019 году было предусмотрено в бюджете на решение проблем с долгостроями. В этом году еще 537,9 миллионов рублей из областного бюджета предусмотрено на эти цели.По закону эти деньги регион должен передать в АО «Дом.РФ» после принятия наблюдательным советом Фонда решения о достройке домов или выплате компенсаций дольщикам. Остальная часть средств выделяется из федерального бюджета. AzAzA 2020-10-12YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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