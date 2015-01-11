Команда КВН «Город N» вышла в финал телевизионной лиги

Сегодня, 12 октября, состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Челябинской области. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова, главные внештатные специалисты минздрава Анна Мищенко и Александр Васильев.



Ирина Гехт охарактеризовала сложившуюся ситуацию по коронавирусу в регионе сегодня как напряженную, но при этом контролируемую. Несмотря на то, что ежедневно регистрируется 95 случаев ковид-19, на протяжении последних трех дней зафиксировано снижение числа госпитализированных пациентов. В регионе насчитывается 5,5 тысячи коек для лечения больных коронавирусом, 1750 коек для долечивания переболевших ковидом. Кроме того, сформирован резерв - порядка 30% коек. Работают 23 приемно-сортировочных отделения, оснащенных необходимым для своевременной диагностики медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами. Для разгрузки службы скорой медицинской помощи в круглосуточный режим работы перешла неотложка (она приняла порядка 700 вызовов от скорых). По поручению губернатора Алексея Текслера направлено свыше 67 млн рублей на закупку препаратов для амбулаторного лечения людей. В ближайшее время люди, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме и которые не нуждаются в госпитализации, будут получать бесплатно противовирусные и антибактериальные препараты для лечения амбулаторно. Кроме того, Ирина Гехт сообщила, что планируется заключение соглашения с агрегатором «Яндекс. Такси» на доставку пациентов с подозрением на ковид на проведение КТ легких. Предполагается, что 19 таких машин будут работать в Челябинске и 12 – в Магнитогорске, безусловно, при соблюдении всех мер безопасности. Эти такси не будут возить обычных пассажиров, они будут задействованы на условиях контракта для разгрузки скорой помощи. Расходы на оплату этих услуг взяли на себя благотворительные организации. Первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова озвучила статистику: около 25% заразившихся переносят заболевание без симптомов, 38% – в тяжелой форме (как правило, это люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями). Для информирования южноуральцев минздрав усилил работу телефонов горячей линии, для этого выведены дополнительные сотрудники. В области сегодня на амбулаторном лечении находится около 3 тысяч человек, из них, по словам главного внештатного терапевта минздрава области Анны Мищенко, 70% – это люди, у которых ковид протекает в легкой форме, у 25% – практически без клинических проявлений, у 5% больных диагностированы пневмонии средней степени тяжести. Все пациенты находятся под контролем терапевтов и принимают необходимое лечение. На пресс-конференции Ирина Гехт прокомментировала ситуацию в школах: «Сегодня вспышек или массовых заболеваний среди педагогов или школьников не зафиксировано, есть традиционные случаи ОРВИ. Но в конце октября школьники уйдут в плановом порядке на каникулы, и заболеваемость ОРВИ снизится. Переход на дистанционное обучение не планируется».Кроме того, на снижение заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом должна сработать вакцинация: около одного миллиона южноуральцев уже поставили прививки.На пресс-конференции была затронута тема прививочной кампании от коронавируса. По словам Ирины Гехт, первая партия вакцины – 42 дозы – была предназначена только для медперсонала. В ближайшее время ожидается поступление в регион еще 3 тысяч доз. Прививки в первую очередь получат медработники и люди из группы риска.«У нас нет запрета на проведение массовых мероприятий, есть рекомендация ограничить проведение новых. Но все традиционные мероприятия у нас продолжаются: работают театры и кинотеатры, проходят концерты при жестком соблюдении санитарных требований (обработка и проветривание помещений, социальная дистанция и соблюдение масочного режима и т.д.). По ОРВИ мы не наблюдаем пока эпидемической ситуации», - заявила Ирина Гехт. В завершение медики еще раз акцентировали внимание на необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Следует помнить, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, и маска может защитить человека от заражения. Подробнее