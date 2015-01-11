Людям с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет помогут стать специалистами по работе с социальными сетями (SMM)

Благотворительный фонд "Родная", Союз женщин Челябинской области и Служба занятости в рамках партнерского проекта "Расширяя возможности" приглашают людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет, проживающих на территории Челябинска и Челябинской области (пользовательские навыки владения компьютером приветствуются), БЕСПЛАТНО получить специальность "Специалист по работе с социальными сетями (SMM) в социально-ориентированных организациях".
Цель проекта:
- содействие профессиональной ориентации людей с ограниченными возможностями здоровья;
- содействие их социальной занятости и трудоустройству.
Даты обучения:
с 13 октября по 31 ноября 2020 г.
Подробная информация и запись на курс на сайте: союзженщин74.рф
Е-mail: sovetgen174@mail.ru
fondrodnaya@mail.ru
По телефонам:
8 (351) 223-74-05
8 (351) 223-74-06
Viber: +79068686834
WhatsАpp: +79090772525
Информация организационного отдела аппарата Собрания депутатов.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44613/