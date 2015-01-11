Четвертый тур Областного фестиваля «Соцветие дружное Урала» пройдет в дистанционном формате

Источник: Дом дружбы народов Челябинской областиСегодня, 13 октября, в дистанционном формате пройдет четвертый отборочный тур Областного фестиваля «Соцветие дружное Урала», сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Челябинской области.Участниками тура станут коллективы девяти территорий Челябинской области: Аргаяшского, Кунашакского, Каслинского, Варненского, Чесменского, Сосновского районов, городов Верхний Уфалей, Нязепетровск, Копейск. Солисты и ансамбли представят многожанровые конкурсные номера, а также выставки и мастер-классы в видеоформате. Всего в четвертом туре жюри отсмотрит более 50 номеров в различных номинациях.Заключительный тур 2020 года пройдет 19 октября в формате онлайн. А 4 ноября состоится Гала-концерт, посвященный Дню народного единства, на котором будут названы имена победителей фестиваля «Соцветие дружное Урала» - лучшие концертные номера и выставки.Фестиваль (в этом году он проходит в пятнадцатый раз) позволяет объединить представителей разных национальностей, населяющих Челябинскую область, отразить развитие самодеятельного национального творчества в знании родного языка и культуры, показать многоцветную палитру ремесел, рукоделий, песен, танцев, стихов. Он демонстрирует ценность и развитие многонационального самодеятельного искусства и творчества как залог будущего единства национальных культур Южного Урала.Проводит фестиваль национальных культур Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры региона в рамках национального проекта «Культура» и регионального проекта «Творческие люди».