Студенты ЮУрГУ проводят совместные исследования с Российским федеральным ядерным центром

Южно-Уральский государственный университет реализует проектное предметно-ориентированное обучение студентов совместно с ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина». В партнерстве со специалистами РФЯЦ студенты и аспиранты разрабатывают методы математического моделирования поведения сред в условиях динамических нагрузок, создают современные материалы с заданными свойствами, а также работают над программным обеспечением для более быстрого и точного решения поставленных задач, сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.Кафедра вычислительной механики ЮУрГУ совместно с РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина реализует проект «Математическое моделирование быстропротекающих процессов в многокомпонентных гетерогенных средах». Это сложная задача, которая подразумевает создание специального программного комплекса для более точных расчетов, работу над получением новых конструкционных и энергоемких материалов с заданными механическими и термодинамическими свойствами и комплексную оценку безопасного поведения конструкций при ударно-волновых нагрузках.«Существующие программные пакеты либо являются узкоспециализированными, либо коммерческими. Почти все они были разработаны за рубежом. Кроме того, возникают вопросы точности и достоверности используемых численных методов, информация о которых часто отсутствует», - говорит доктор физико-математических наук, профессор Юрий Ковалев.
Источник: ЮУрГУ