Лучшие педагоги Южного Урала получат премию губернатора

Ежегодно за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования 50 лучшим педагогам присуждаются премии губернатора Челябинской области. Список награждаемых уже опубликован. Среди них учителя и воспитатели, руководители школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей, преподаватели учреждений среднего профессионального образования.Соискателей премии выдвигают образовательные организации либо органы местного самоуправления. Кандидаты должны проявить себя на уровне того муниципалитета, где они работают, и на уровне региона в целом.В этом году среди лауреатов премии педагоги дополнительного и общего образования, руководители и заместители руководителей образовательных организаций, воспитатели, учителя-логопеды.В сложившейся эпидемиологической обстановке торжественный прием у губернатора, посвященный Дню учителя, был отменен. Премии будут переведены на банковские счета их получателей уже в ближайшее время.Премия губернатора Челябинской области работникам образования вручается с 1998 года. С учетом этого года ее получателями стали две тысячи педагогов.