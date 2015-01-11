Картины из Третьяковской галереи привезли в Музей изобразительных искусств

Уже на следующей неделе челябинцы увидят произведения из крупнейшей сокровищницы русского искусства: в Музее изобразительных искусств полным ходом идет подготовка к открытию выставки «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX - начала ХХ века» из Государственной Третьяковской галереи. Выставка реализуется в рамках национального проекта «Культура».Тридцать три картины доставлены в Челябинск в специальном фургоне, оснащенном всем необходимым для перевозки ценнейшего груза. Полотна путешествовали в индивидуальных ящиках, в которых на протяжении всего пути сохранялись необходимые для живописи нормы температуры и влажности.Распаковка произведений состоялась в присутствии представителей Государственной Третьяковской галереи: передачу полотен всегда сопровождают реставраторы. Все картины доехали в целости и сохранности, поэтому челябинцы увидят полный набор картин, отобранных Третьяковкой для выставки в столице Южного Урала.
Источник: министерство культуры Челябинской области