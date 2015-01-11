История с долгами УК ОКХ

В сентябре 2020 года многие озерчане очень удивились, получив странные письма от никому не известной организации ООО «МалахитС». В этих «письмах счастья» содержалось требование оплатить долги перед управляющей компанией «Озерское коммунальное хозяйство» за 2014-2016 гг. Оказывается, УК ОКХ, которая находится в состоянии банкротства, продало безнадежную ко взысканию задолженность 3155 озерчан с очень большой скидкой. Покупателем этих долгов действительно стало ООО с кемеровской пропиской – «МалахитС».

Многие уже не помнят, платили или нет, а квитанции за те далекие годы потеряны. Скорее всего – это наше предположение – некоторые озерчане действительно не оплачивали услуги УК ОКХ в 2014-15 годах. Объяснение простое: о банкротстве ОКХ стало известно в январе 2014 года, и кто-то посчитал, что раз ОКХ и раньше не особо тщательно выполняло свои обязанности, а когда началось банкротство, то вообще решили не платить – «раз УК все равно ничего не делает, платить вообще ей не будем». Насколько эта претензия обоснована, сейчас уже сказать невозможно, но факт – пока не выбрали новую УК, а в некоторых домах этот процесс занял 1.5 – 2 года, жители просто не оплачивали услуги УК ОКХ, а значит, появился долг. Вот эту задолженность и продала банкротящаяся УК ОКХ «МалахитуС» за 400 тысяч рублей (всего 3155 лицевых счетов с суммой задолженности более 17 млн рублей).

Проблема с этими долгами следующая: исковая давность действительно прошла, поэтому новый кредитор – ООО «МалахитС» - только пугает подачей заявления в мировой суд. По идее, мировой суд не должен принимать эти заявления, раз исковая давность пройдена, но во-первых, мы не знаем процедуры мирового суда – и не исключено, что эти заявления все-таки примут к рассмотрению и даже могут вынести судебные приказы. А во-вторых, не исключена «вторая волна» угрожающих писем с требованиями оплатить задолженность, и особо впечатлительные бабушки действительно пойдут платить. Видимо, на это и рассчитывают в «Малахите», организуя массовую рассылку «писем счастья».

Как этому противостоять и не заплатить лишнего, если вам пришло такое «письмо счастья»? Все просто – не платите, пока не пришел судебный приказ. А если все-таки мировой суд вынесет в отношении вас судебный приказ по иску ООО «МалахитС», его легко отменить, написав письменное возражение на судебный приказ. Главное – успеть это сделать в течение 10 дней с момента получения его на почте. Мировой суд отменяет судебные приказы, получив письменное возражение (в качестве причины возражения можно указать, например, сбой в работе почты или истечение исковой давности). Ключевой момент здесь – не пропустить 10-дневный срок!

И вот здесь возникает главная интрига – как вовремя получить судебный приказ, при условии что почта работает не всегда хорошо. Чтобы не пропустить свой судебный приказ, следите за ним на сайте мирового суда. Найдите свой судебный участок по адресу: судебный участок №1 - http://ozerskchel1.chel.msudrf.ru/modules.php?name=terr, №2 - http://ozerskchel2.chel.msudrf.ru/modules.php?name=terr или №3 - http://ozerskchel3.chel.msudrf.ru/modules.php?name=terr

А теперь подробная инструкция, как найти судебный приказ (вам нужны дата и номер). Для начала заходите на сайт нужного вам судебного участка (№№1, 2 или 3), далее выбираете раздел «Судебное делопроизводство»

Далее, выбираете раздел «Гражданские и административные дела»

В строчке «Стороны по делу» указываете свою фамилию

Если в отношении вас или вашего однофамильца вынесены судебные приказы, вы сможете увидеть номер судебного приказа:

Вам нужен номер и желательно, дата. Дату судебного приказа лучше уточнить по телефону секретаря мирового суда. И зная номер и дату, пишем возражение:

Вариант № 1

Мировому судье

судебного участка № 1 г. Озерска

От ФИО

Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания: (даже если адреса совпадают, все равно написать)

(телефон)

Возражение на судебный приказ

«___»______20__года мировым судьей судебного участка № 1 г. Озерска вынесен судебный приказ №____ о взыскании с меня задолженности по_________.

Должник не согласен с судебным приказом, в связи с (указать причины несогласия).

О судебном приказе узнал (дата)

На основании вышеизложенного,

прошу:

1. Восстановить срок на подачу возражений на судебный приказ.

2. Судебный приказ №____ отменить полностью.

Дата подпись

Вариант № 2

Мировому судье

судебного участка № 1 г. Озерска

От ФИО

Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания: (даже если адреса совпадают, все равно написать)

(телефон)

Возражение на судебный приказ

«___»______20__года мировым судьей судебного участка № 1 г. Озерска вынесен судебный приказ №____ о взыскании с меня задолженности по_________.

Должник не согласен с судебным приказом, в связи с (указать причины несогласия).

О судебном приказе узнал (дата)

На основании вышеизложенного,

прошу:

1. Судебный приказ №____ отменить полность.

Дата подпись

Источник: http://ozerskchel1.chel.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=140

И в письменном виде относим подписанное возражение в судебный участок Мирового суда на Студенческую 6 (вход сбоку от налоговой). И – вуаля – судебный приказ будет отменен!

Собственно, на этом всё. Расскажите об этом своим родственникам и знакомым, кого коснулась данная проблема. За более подробными консультациями вы всегда можете обратиться в Городской общественный совет по ЖКХ https://vk.com/public199327616 – не только с этим, но и с другими вопросами. Постараемся вам помочь!