Отдали дань глубокого уважения героям

Евгений Щербаков:
- Сегодня мы отмечаем День героя Отечества. Несмотря на то, что наша страна переживала много войн, мы всегда оставались победителями. Роль защитников Отечества становится с каждым годом все значимее. Подвиги российских воинов, солдат всегда останутся примером для всех нас, для нашей молодежи. Благодаря таким людям мы сохраняем дух России и силу нашего государства, бережно храним память павших и думаем о тех, кто совершает подвиги в наше время.
Андрей Кузнеченков:
- Самое главное, что памятные даты позволяют нам не забывать и отдавать дань тем людям, которые находили и находят в себе мужество подвергать себя опасности, спасать жизни людей. Несмотря на то, что у нас сейчас пандемия, считаю, что это дело чести – отдать долг памяти павшим воинам и славить героев нашего времени. Спасибо им огромное и низкий поклон.
Справочно:
День Героев Отечества в России отмечают 9 декабря. Эта памятная дата была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «...мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа