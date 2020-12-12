Общественные слушания по проекту «Чудесный лес» 11 декабря пройдут и в режиме онлайн

Они пройдут со строгим соблюдением всех норм эпидемической безопасности. Кроме того, будет организована и онлайн-конференция в сервисе Zoom. Для того, чтобы принять участие со стационарного компьютера, необходимо будет подключиться по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/8236464770?pwd=RzJDQmJicTNx..
Также можно принять участие в конференции с мобильного устройства. Данные для подключения с мобильного устройства:
идентификатор конференции: 823 646 4770, код доступа: 123321
Напомним,
благоустроенную прогулочную зону хотят разбить в квартале между улицами
Матросова и Музрукова. По задумке, на участке за школой 33 может
появиться целый парк. Проект носит название «Чудесный лес». Получить
деньги на него планируется по федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды». Здесь планируют проложить асфальтовые
велосипедные и пешеходные дорожки, сделать освещение, установить
лавочки и урны. При этом намерены сохранить и деревья: на территории их
растет более 200. Реализовать проект планируют в 2022–2025 годах.
Окончательный вариант технического задания на проектирование будет
составлен только с учетом мнения озерчан. Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа