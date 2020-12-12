2020-12-10YEKT15:00:00 | Губерния Росреестр информирует: срок действия «дачной амнистии» продлевается еще на пять лет Источник: Управление Росреестра по Челябинской области









Управление Росреестра по Челябинской области информирует южноуральцев о продлении сроков действия «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. Соответствующий закон подписан Президентом России Владимиром Путиным.Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года «дачной амнистии»* и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Федеральный закон от 08.12.2020 № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.На этот раз «дачная амнистия» продлевается сроком на пять лет. В рамках реализации норм нового закона оформление прав на объекты недвижимого имущества будет осуществляться при наличии права на земельный участок, на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем. Уведомление о планируемом строительстве и его окончании не потребуется. Действие «дачной амнистии» не просто продлевается, а еще и расширяется за счет распространения на некоторые категории земельных участков. Так, разрешается применять упрощенный порядок регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном не только для садоводства, но «для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта». Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих предъявляемым требованиям к объектам ИЖС, законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны четко соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом РФ.Также на пять лет продлевается срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, возведение которых было начато до 4 августа 2018 года (то есть до введения уведомительного порядка). Предложенные нормы, несомненно, послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящиеся объекты недвижимости.Кроме того, на днях Росреестр выступил с инициативой расширить сферу применения «дачной амнистии», дополнив ее концептуально новыми возможностями для граждан. Предлагаемые правовые механизмы позволят решить существующую проблему переоформления прав, которые подтверждаются документами старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы.Справочно: «Дачной амнистией» называют упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе дачные и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При таком порядке не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. AzAzA 2020-12-10YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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