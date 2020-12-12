2020-12-11YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Озерская команда ЮИДД – на всероссийском уровне 10 декабря в Озерске юные инспекторы дорожного движения приняли участие в первом туре финала Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», который прошел в онлайн-формате по всей стране.

Конкурс представляет собой масштабный проект, реализуемый в рамках Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его организаторами выступают Министерство просвещения и Министерство внутренних дел Российской Федерации. «Безопасное колесо» является командным первенством среди обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации: участники - мальчишки и девчонки в возрасте 10-12 лет. Соревнуются они в три этапа: на муниципальном уровне, региональном и всероссийском.

Озерские юные инспекторы дорожного движения регулярно завоевывают победы на областном уровне и оказываются в числе лучших в стране. И ребята, и их наставник – Дмитрий Колосов, педагог-организатор ДТДиМ – каждый раз с большой ответственностью подходят к подготовке и прохождению испытаний.



- Конкурс не рассчитан на массовость, он требует очень серьезной подготовки: приходится знать «медицину» на уровне фельдшера, ПДД - на уровне работника ГИБДД, основы безопасности жизнедеятельности – на уровне сотрудника МЧС. Не все взрослые могут освоить такой объем специфической информации, - по словам Дмитрия Колосова, «Безопасное колесо» проходит всегда очно, но в связи с пандемией в 2020 году впервые пришлось столкнуться с новым непривычным дистанционным форматом. – Сегодня состоялась первая часть финала: команды из 85 регионов (победители своих региональных этапов) в 10:00 утра сели за компьютеры, чтобы показать теоретические знания. Пять команд, которые добьются наилучших результатов, выйдут в следующий этап финала – практический – и будут демонстрировать индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке.





Чтобы поддержать озерских конкурсантов – Викторию Пономареву (СОШ №21), Викторию Ширяеву (СОШ №33), Владимира Козлова и Тимофея Царькова (оба – Лицей №23), на место проведения теоретического этапа в Озерск прибыли официальные лица: Дмитрий Семкин, начальник отдела пропаганды УГИБДД Челябинской области, Андрей Поцелуйко, начальник ОГИБДД г. Озёрска, Анна Маликова, специалист Областного центра дополнительного образования детей, Любовь Горбунова, начальник Управления образования администрации ОГО, Ирина Антонова, директор муниципального учреждения «Дворца творчества детей и молодежи».



Дмитрий Семкин:

- В Челябинской области действует более 550 отрядов юных инспекторов дорожного движения, в которых занимается более 6000 ребятишек. Озерская команда ЮИДД входит в число сильнейших и уже несколько раз представляла наш регион на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», большим ее достижением стало четвёртое место на этих соревнованиях. Очень надеюсь, в этом году ребята приложат все усилия, чтобы победить.

Ожидая за закрытым дверями, когда завершится отведенное на конкурсную процедуру время, Дмитрий Семкин отметил, что в текущем году в Челябинской области зарегистрировано 404 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых погибло 13 детей и 349 получили ранения различной степени тяжести.

- На сегодняшний день проблема детского травматизма остается актуальной, и решать ее нужно комплексно, чтобы достигнуть улучшения ситуации. В вашем округе при сотрудничестве Управления образования и ГИБДД проводится большая работа по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении – и как результат: снижение детского травматизма на вашей территории.





Любовь Горбунова

подтвердила, что у ее ведомства выстроены продуктивные отношения с ГИБДД Озерска и, благодаря системно выстроенной совместной работе педагогов и инспекторов ГИБДД, в 2020 году в округе зарегистрировано всего 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей (не по вине самих детей):

- В Озерске ресурсным центром и образовательной площадкой по профилактике безопасности дорожного движения является Дворец творчества детей и молодёжи, в этом учреждении реализуются программы дополнительного образования, к которым привлекаются все муниципальные образовательные организации. В каждой школе у нас есть своя программа профилактики безопасности дорожного движения, в семи школах созданы и функционируют отряды ЮИДД. В детских садах оформлены и обновляются уголки безопасности дорожного движения.

В целом в стране существует единый календарь мероприятий по этому направлению и независимо от того, что сейчас очень сложные условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, мы очень много проектов реализуем в режиме онлайн.

По данным начальника Управления образования, профилактической работой охвачены (в той или иной степени) практически все школьники и большая часть дошкольников округа:

- Нами наработан серьезный опыт: несколько лет назад Министерством образования и науки Челябинской области была проведена всеобщая проверка территорий: как организуется деятельность по профилактике дорожного движения – и по ее результатам мы получили высокую оценку, представили наработанный опыт на областном уровне, и, так как к нам позднее обращались за методической помощью другие муниципалитеты, значит, наш опыт оказался актуальным и востребованным.

Мы и дальше будем продвигать данное направление, вовлекать как можно больше детских коллективов, педагогов и родителей (многие из них и сейчас нас активно поддерживают) в обучение самых юных жителей округа навыкам безопасного поведения на дорогах.





В этом деле Озерск находит поддержку в Областном центре дополнительного образования детей, его представитель Анна Маликова оказывала сопровождение на теоретическом этапе финала конкурса «Безопасное колесо»:

- Помимо «Безопасного колеса», в регионе реализуются и другие проекты, нацеленные на воспитание грамотных, законопослушных участников дорожного движения. В декабре в Челябинской области начала свои выезды «Лаборатория безопасности» (ссылка) - мобильный комплекс технического оборудования, которое позволяет проводить занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в любом помещении либо на улице. «Лаборатория» уже выезжала в Увельский муниципальный район, дальше будет «путешествовать» по заявкам муниципалитетов. Следует отметить, что «Лаборатории безопасности» уже работает в 56 субъектах Российской Федерации, мы стали 57-м. Теперь и у вас может побывать автомобиль с интересным и познавательным «грузом».

После того, как у озерских конкурсантов закончилась соревновательная часть, они поделились своими впечатлениями прежде всего со своим руководителем – Дмитрием Колосовым и стало понятно: ребята с волнением справились. Насколько правильными были их ответы, узнаем уже сегодня.



Сам педагог-организатор тоже дал интервью и рассказал, что нужно сделать чтобы попасть в члены клуба ЮИДД:

– Пройти пробные занятия, мы проводим такие периодически в детско-юношеской спортивной школе - по средам, в 16:00, при себе надо иметь спортивную обувь и одежду. И соответственно желание и веру в свои силы.

Фото Александра Абросимова.





























Информация предоставлена: Конкурс представляет собой масштабный проект, реализуемый в рамках Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его организаторами выступают Министерство просвещения и Министерство внутренних дел Российской Федерации. «Безопасное колесо» является командным первенством среди обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации: участники - мальчишки и девчонки в возрасте 10-12 лет. Соревнуются они в три этапа: на муниципальном уровне, региональном и всероссийском.Озерские юные инспекторы дорожного движения регулярно завоевывают победы на областном уровне и оказываются в числе лучших в стране. И ребята, и их наставник –, педагог-организатор ДТДиМ – каждый раз с большой ответственностью подходят к подготовке и прохождению испытаний.- по словам Дмитрия Колосова, «Безопасное колесо» проходит всегда очно, но в связи с пандемией в 2020 году впервые пришлось столкнуться с новым непривычным дистанционным форматом.Чтобы поддержать озерских конкурсантов –(СОШ №21),(СОШ №33),(оба – Лицей №23), на место проведения теоретического этапа в Озерск прибыли официальные лица:, начальник отдела пропаганды УГИБДД Челябинской области,, начальник ОГИБДД г. Озёрска, специалист Областного центра дополнительного образования детей,, начальник Управления образования администрации ОГО,директор муниципального учреждения «Дворца творчества детей и молодежи».Ожидая за закрытым дверями, когда завершится отведенное на конкурсную процедуру время,отметил, что в текущем году в Челябинской области зарегистрировано 404 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых погибло 13 детей и 349 получили ранения различной степени тяжести.подтвердила, что у ее ведомства выстроены продуктивные отношения с ГИБДД Озерска и, благодаря системно выстроенной совместной работе педагогов и инспекторов ГИБДД, в 2020 году в округе зарегистрировано всего 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей (не по вине самих детей):По данным начальника Управления образования, профилактической работой охвачены (в той или иной степени) практически все школьники и большая часть дошкольников округа:В этом деле Озерск находит поддержку в Областном центре дополнительного образования детей, его представительоказывала сопровождение на теоретическом этапе финала конкурса «Безопасное колесо»:После того, как у озерских конкурсантов закончилась соревновательная часть, они поделились своими впечатлениями прежде всего со своим руководителем – Дмитрием Колосовым и стало понятно: ребята с волнением справились. Насколько правильными были их ответы, узнаем уже сегодня.Сам педагог-организатор тоже дал интервью и рассказал, что нужно сделать чтобы попасть в члены клуба ЮИДД:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-11YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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