2020-12-11YEKT14:00:00 | Губерния На Южном Урале за 2020 год построили более полутора миллионов квадратных метров жилья Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской области









В 2020 году в Челябинской области по федеральному проекту «Жилье» должно быть построено 1 млн 575 тыс. кв. метров жилья. За 11 месяцев в регионе уже ввели в эксплуатацию 1 млн 245 тыс. кв. метров, еще 259 тыс. кв. метров сдадут до конца года. План по вводу жилья, установленный федеральным проектом, регион выполняет. Об этом на пресс-конференции в «Гранада Пресс» сегодня рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.В условиях распространения новой коронавирусной инфекции CОVID-19 планы по жилищному строительству многим застройщикам пришлось корректировать. Но основная часть строительных организаций в этих непростых условиях продолжала вести строительство домов с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.«У нас шло уточнение параметров по вводу жилья с Минстроем РФ. У нашего региона был показатель в 1,7 млн кв. метров жилья. Но в сентябре, рассматривая общую ситуацию в стране и в строительстве, Минстрой РФ изменил эти показатели. И на этот год показатель по вводу нового жилья нам установлен 1,5 млн кв. метров жилья. Мы стремимся выполнить этот показатель», - заявил министр Виктор Тупикин.На данный момент южноуральские застройщики уже ввели 149 многоквартирных домов – это 120% к аналогичному периоду 2019 года. По мнению министра, программа льготной ипотеки с господдержкой (6,5% годовых), утвержденная Правительством РФ, значительно повлияла на увеличение темпов строительства жилья.Кроме того, ипотека с господдержкой стала хорошим подспорьем для южноуральских семей, желающих улучшить жилищные условия по выгодным условиям. Требования программы минимальны: необходимо быть гражданином РФ и заключить договор на покупку квартиры в новостройке с юридическим лицом.«Эта программа очень интенсивно работает. И за счет нее в том числе процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилья в новостройках, в сентябре 2020 года, по сравнению с январем снизилась с 9,18 % до 7,53%. При этом прослеживается тенденция по увеличению количества взятых ипотечных кредитов. Сейчас программа Правительством РФ продлена до июля 2020 года. И от губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера будет направлено предложение продлить программу льготной ипотеки до 2022 года включительно», - добавил Виктор Тупикин. Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской областиВ 2020 году в Челябинской области по федеральному проекту «Жилье» должно быть построено 1 млн 575 тыс. кв. метров жилья. За 11 месяцев в регионе уже ввели в эксплуатацию 1 млн 245 тыс. кв. метров, еще 259 тыс. кв. метров сдадут до конца года. План по вводу жилья, установленный федеральным проектом, регион выполняет. Об этом на пресс-конференции в «Гранада Пресс» сегодня рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.В условиях распространения новой коронавирусной инфекции CОVID-19 планы по жилищному строительству многим застройщикам пришлось корректировать. Но основная часть строительных организаций в этих непростых условиях продолжала вести строительство домов с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.«У нас шло уточнение параметров по вводу жилья с Минстроем РФ. У нашего региона был показатель в 1,7 млн кв. метров жилья. Но в сентябре, рассматривая общую ситуацию в стране и в строительстве, Минстрой РФ изменил эти показатели. И на этот год показатель по вводу нового жилья нам установлен 1,5 млн кв. метров жилья. Мы стремимся выполнить этот показатель», - заявил министр.На данный момент южноуральские застройщики уже ввели 149 многоквартирных домов – это 120% к аналогичному периоду 2019 года. По мнению министра, программа льготной ипотеки с господдержкой (6,5% годовых), утвержденная Правительством РФ, значительно повлияла на увеличение темпов строительства жилья.Кроме того, ипотека с господдержкой стала хорошим подспорьем для южноуральских семей, желающих улучшить жилищные условия по выгодным условиям. Требования программы минимальны: необходимо быть гражданином РФ и заключить договор на покупку квартиры в новостройке с юридическим лицом.«Эта программа очень интенсивно работает. И за счет нее в том числе процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилья в новостройках, в сентябре 2020 года, по сравнению с январем снизилась с 9,18 % до 7,53%. При этом прослеживается тенденция по увеличению количества взятых ипотечных кредитов. Сейчас программа Правительством РФ продлена до июля 2020 года. И от губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера будет направлено предложение продлить программу льготной ипотеки до 2022 года включительно», - добавил Виктор Тупикин. AzAzA 2020-12-11YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Программу продлили: южноуральцы смогут воспользоваться льготной ипотекой до ...

Льготная ипотека пользуется высоким спросом у жителей Челябинской области

Жители Челябинской области активно покупают жилье в новостройках по льготно ...

Южноуральцы смогут оформить льготную ипотеку с первоначальным взносом 15%

Строительная индустрия Южного Урала выросла на 20% {comments_news}