2020-12-15YEKT10:00:00 | Губерния Команда цифровой трансформации Челябинской области посетила Центр управления регионом Источник: Пресс-служба мининформа Челябинской области









Руководители по цифровой трансформации в органах исполнительной власти были назначены губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в октябре 2020 года. Лидерам важнейшего направления в развитии Южного Урала показали, как организована работа Ситуационного центра губернатора и Центра управления регионом, сообщает мининформ.Открытие Центра управления регионом на Южном Урале состоялось две недели назад. В первый день работы центр посетил первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, назначенный в октябре 2020 этого года ответственным за координирование работ по цифровой трансформации на уровне правительства региона. Аналогичные назначения прошли во всех 27 органах исполнительной власти Челябинской области.Обращаясь к участникам мероприятия, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов напомнил об основных задачах команды цифровой трансформации: работать над цифровым развитием отраслей экономики Челябинской области, внедрением новых и совершенствованием имеющихся цифровых сервисов.«Для выполнения задачи на федеральном уровне определены ключевые блоки работ. В приоритете перевод государственных услуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, внедрение платформы обратной связи и центра управления регионом, обеспечение оперативной информацией центра национальных проектов. Особое внимание будет уделено цифровой трансформации сфер здравоохранения, образования, городской среды, транспорта и логистики, государственного управления», - отметил министр.Для оценки выполнения поставленных задач на федеральном уровне будут установлены KPI и ежемесячные рейтинги. На территории Челябинской области дополнительно будут введены индивидуальные рейтинги. Оцениваться будут как приоритетные направления, так и работа внутри отраслевых сфер, например, здравоохранении или образовании.Напомним, Центр управления регионом – это координационный центр по мониторингу и обработке обращений и сообщений граждан. Его главная задача – повысить эффективность коммуникации жителей региона с органами власти в вопросе оперативного решения возникающих проблем. В основе работы ЦУРа лежит принцип «Знаем. Решаем. Предотвращаем. Информируем». Речь идет об оперативном отслеживании сложных ситуаций в регионе по поступающим обращениям граждан, сокращении сроков ответа на запросы, выявлении истинных причин проблем, их искоренение и, наконец, информировании населения о работе органов власти, направлениях развития региона и проведение социологических исследований. Источник: Пресс-служба мининформа Челябинской областиРуководители по цифровой трансформации в органах исполнительной власти были назначены губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в октябре 2020 года. Лидерам важнейшего направления в развитии Южного Урала показали, как организована работа Ситуационного центра губернатора и Центра управления регионом, сообщает мининформ.Открытие Центра управления регионом на Южном Урале состоялось две недели назад. В первый день работы центр посетил первый заместитель губернатора Челябинской области, назначенный в октябре 2020 этого года ответственным за координирование работ по цифровой трансформации на уровне правительства региона. Аналогичные назначения прошли во всех 27 органах исполнительной власти Челябинской области.Обращаясь к участникам мероприятия, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской областинапомнил об основных задачах команды цифровой трансформации: работать над цифровым развитием отраслей экономики Челябинской области, внедрением новых и совершенствованием имеющихся цифровых сервисов.«Для выполнения задачи на федеральном уровне определены ключевые блоки работ. В приоритете перевод государственных услуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, внедрение платформы обратной связи и центра управления регионом, обеспечение оперативной информацией центра национальных проектов. Особое внимание будет уделено цифровой трансформации сфер здравоохранения, образования, городской среды, транспорта и логистики, государственного управления», - отметил министр.Для оценки выполнения поставленных задач на федеральном уровне будут установлены KPI и ежемесячные рейтинги. На территории Челябинской области дополнительно будут введены индивидуальные рейтинги. Оцениваться будут как приоритетные направления, так и работа внутри отраслевых сфер, например, здравоохранении или образовании.Напомним, Центр управления регионом – это координационный центр по мониторингу и обработке обращений и сообщений граждан. Его главная задача – повысить эффективность коммуникации жителей региона с органами власти в вопросе оперативного решения возникающих проблем. В основе работы ЦУРа лежит принцип «Знаем. Решаем. Предотвращаем. Информируем». Речь идет об оперативном отслеживании сложных ситуаций в регионе по поступающим обращениям граждан, сокращении сроков ответа на запросы, выявлении истинных причин проблем, их искоренение и, наконец, информировании населения о работе органов власти, направлениях развития региона и проведение социологических исследований. AzAzA 2020-12-15YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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