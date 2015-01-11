2020-12-16YEKT15:00:00 | Губерния Врачи Миасса получили ключи от новых квартир Источник: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области









С декабря началась передача квартир врачам Челябинской области. Первые пять комплектов ключей в торжественной обстановке вручил молодым специалистам главный врач Городской больницы № 2 Миасса Антон Криушов. Ключи от заветных квадратных метров получили акушер-гинеколог Владислав Гущин, травматолог-ортопед Айгиз Тимербулатов, онколог Юрий Гафиатуллин, анестезиолог-реаниматолог Владислав Захаров и травматолог-ортопед Александр Шелекето. Еще три связки будут ждать своих счастливых обладателей. Руководство больницы надеется, что такие меры поддержки, как предоставление ведомственного жилья, помогут не только удерживать, но и привлекать новые кадры в Миасс.«Все специалисты, которые получают жилье, – это врачи дефицитных специальностей. И мы оставили небольшой резерв, чтобы привлечь в нашу больницу врачей первичного звена, а именно участковых терапевтов. Потому что именно тут кадровая проблема стоит наиболее остро», – отметил Антон Криушов.Как добавил руководитель больницы, более 10 лет Миасс не имел возможности предложить квартиры медработникам, и вот, наконец, появилась возможность возобновить такую практику. В этом году правительство Челябинской области выделило около 200 миллионов рублей на приобретение жилья молодым специалистам, которые поедут работать в муниципальные учреждения здравоохранения после завершения обучения. Из них порядка 13 миллионов рублей получила ГБУЗ «Городская больница №2 г. Миасс» для покупки жилья. Все квартиры были закуплены в новостройках, в хороших районах с развитой инфраструктурой.Айгис Тимербулатов приехал в Миасс после окончания Южно–Уральского государственного медицинского университета. В больнице отработал уже почти три года. Скромно признается, что не ожидал, что станет счастливым обладателем просторной двухкомнатной квартиры.«Для меня стало приятной неожиданностью, что я попал в число тех, кто получил ключи от квартиры в этом году. И сейчас меня переполняют только положительные эмоции. До этого я жил на съемной квартире. У меня не было возможности пригласить родителей в гости. Как только обустроюсь, позову их к себе, чтобы наконец-то показать место, где я работаю и город, в котором живу. Буду справлять новоселье в кругу близких и родных», – поделился впечатлениями Айгис Тимербулатов. Источник: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской областиС декабря началась передача квартир врачам Челябинской области. Первые пять комплектов ключей в торжественной обстановке вручил молодым специалистам главный врач Городской больницы № 2 Миасса Антон Криушов. Ключи от заветных квадратных метров получили акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, онколог, анестезиолог-реаниматологи травматолог-ортопед. Еще три связки будут ждать своих счастливых обладателей. Руководство больницы надеется, что такие меры поддержки, как предоставление ведомственного жилья, помогут не только удерживать, но и привлекать новые кадры в Миасс.«Все специалисты, которые получают жилье, – это врачи дефицитных специальностей. И мы оставили небольшой резерв, чтобы привлечь в нашу больницу врачей первичного звена, а именно участковых терапевтов. Потому что именно тут кадровая проблема стоит наиболее остро», – отметилКак добавил руководитель больницы, более 10 лет Миасс не имел возможности предложить квартиры медработникам, и вот, наконец, появилась возможность возобновить такую практику. В этом году правительство Челябинской области выделило около 200 миллионов рублей на приобретение жилья молодым специалистам, которые поедут работать в муниципальные учреждения здравоохранения после завершения обучения. Из них порядка 13 миллионов рублей получила ГБУЗ «Городская больница №2 г. Миасс» для покупки жилья. Все квартиры были закуплены в новостройках, в хороших районах с развитой инфраструктурой.Айгис Тимербулатов приехал в Миасс после окончания Южно–Уральского государственного медицинского университета. В больнице отработал уже почти три года. Скромно признается, что не ожидал, что станет счастливым обладателем просторной двухкомнатной квартиры.«Для меня стало приятной неожиданностью, что я попал в число тех, кто получил ключи от квартиры в этом году. И сейчас меня переполняют только положительные эмоции. До этого я жил на съемной квартире. У меня не было возможности пригласить родителей в гости. Как только обустроюсь, позову их к себе, чтобы наконец-то показать место, где я работаю и город, в котором живу. Буду справлять новоселье в кругу близких и родных», – поделился впечатлениями Айгис Тимербулатов. AzAzA 2020-12-16YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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