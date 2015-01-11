2020-12-17YEKT08:00:00 | Губерния Двое студентов из Челябинской области стали призерами Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» Источник: Пресс-служба Кубка по менеджменту «Управляй!»









По итогам финала молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – двое студентов из Челябинской области стали серебряным и бронзовым призерами. Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».Финал проходил в новом формате сразу в пяти регионах страны: основная площадка расположилась в Москве, в РАНХиГС, еще четыре очные площадки были созданы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, сообщают организаторы.В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли участие победители и финалисты конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также крупных региональных работодателей и региональных органов власти.Призерами Кубка стали студенты Челябинской области: Илья Кофанов (серебряный призер) из Южно-Уральского государственного университета и Максим Камалутдинов (бронзовый призер) из Челябинского государственного университета.«Мне стало интересно попробовать свои силы в Кубке, испытать свои аналитические способности и умение работать в команде в непростых заданных условиях. В итоге я получил экспертную оценку своих профессиональных навыков и смог обменяться опытом в решении бизнес-задач с талантливыми участниками из разных городов России», - делится впечатлениями Илья Кофанов.Максим Камалутдинов рассказывает, что нашел информацию о Кубке в интернете и решил поучаствовать: «За время участия в Кубке я научился многим аспектам работы с реальной организацией, познакомился с талантливыми ребятами со всей страны. Советую всем студентам переступить лень и попробовать свои силы в проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей», ведь каждый дополнительный час работы над проектом Кубка приблизит вас к победе».На отборочный этап третьего сезона проекта было подано 120 632 заявки. За место в финале кубка в окружных соревнованиях боролись 1 165 студентов, 157 из них стали финалистами. Участники каждый игровой период принимали по 75 управленческих решений и планировали не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании. Также студенты прошли тестирование навыков и компетенций на цифровой платформе «Skillfolio».В рамках соревнований участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимали стратегические решения для ее развития. Цель проекта – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.Кубок позволяет студентам и недавним выпускникам вузов развить личные и профессиональные компетенции, пройти обучение по эксклюзивной программе развития управленческого потенциала, получить приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний, а также наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России», наконец, принять участие в национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Источник: Пресс-служба Кубка по менеджменту «Управляй!»По итогам финала молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – двое студентов из Челябинской области стали серебряным и бронзовым призерами. Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».Финал проходил в новом формате сразу в пяти регионах страны: основная площадка расположилась в Москве, в РАНХиГС, еще четыре очные площадки были созданы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, сообщают организаторы.В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли участие победители и финалисты конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также крупных региональных работодателей и региональных органов власти.Призерами Кубка стали студенты Челябинской области:(серебряный призер) из Южно-Уральского государственного университета и(бронзовый призер) из Челябинского государственного университета.«Мне стало интересно попробовать свои силы в Кубке, испытать свои аналитические способности и умение работать в команде в непростых заданных условиях. В итоге я получил экспертную оценку своих профессиональных навыков и смог обменяться опытом в решении бизнес-задач с талантливыми участниками из разных городов России», - делится впечатлениями Илья Кофанов.Максим Камалутдинов рассказывает, что нашел информацию о Кубке в интернете и решил поучаствовать: «За время участия в Кубке я научился многим аспектам работы с реальной организацией, познакомился с талантливыми ребятами со всей страны. Советую всем студентам переступить лень и попробовать свои силы в проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей», ведь каждый дополнительный час работы над проектом Кубка приблизит вас к победе».На отборочный этап третьего сезона проекта было подано 120 632 заявки. За место в финале кубка в окружных соревнованиях боролись 1 165 студентов, 157 из них стали финалистами. Участники каждый игровой период принимали по 75 управленческих решений и планировали не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании. Также студенты прошли тестирование навыков и компетенций на цифровой платформе «Skillfolio».В рамках соревнований участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимали стратегические решения для ее развития. Цель проекта – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.Кубок позволяет студентам и недавним выпускникам вузов развить личные и профессиональные компетенции, пройти обучение по эксклюзивной программе развития управленческого потенциала, получить приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний, а также наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России», наконец, принять участие в национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. AzAzA 2020-12-17YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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