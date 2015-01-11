2020-12-17YEKT11:00:00 | Губерния В Каслинском районе открылось новое пожарное депо Источник: ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области»









В поселке Черкаскуль Каслинского муниципального района накануне открылось новое здание пожарной части № 215 ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области». Ранее сотрудники и спецтехника размещались на базе местного соцучреждения.Право торжественного открытия было предоставлено и.о. министра общественной безопасности Челябинской области Светлане Костиной, главе Каслинского района Игорю Колышеву и начальнику областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» Геннадию Ведерникову. Вместе с другими почетными гостями они не только осмотрели новое здание пожарного депо, но и успели пообщаться с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба ОГУ «ППС ЧО».Бойцы ПЧ № 215 заступили на боевое дежурство с 1 декабря 2010 года. И все это время личный состав размещался в одной из комнат банно-прачечного комбината Черкаскульского психоневрологического интерната, а пожарная техника дислоцировалась в гараже ЧПНИ и на улице.Монтаж здания из легких металлических конструкций был начат в мае 2020 года. На постройку здания, рассчитанного на два автомобиля, было потрачено 14 млн рублей – это самый большой объект, возведенный за счет средств областного бюджета в Северном отряде ОГУ «ППС ЧО». И это не случайно: ПЧ № 215 является одной из самых востребованных пожарных частей Северного отряда. Помимо выполнения основных задач по несению боевого дежурства, работники части охраняют от огненных бед и выполняют комплекс профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в крупном социально значимом учреждении – Черкаскульском психоневрологическом интернате, где круглосуточно проживают более 420 пациентов и работают 188 человек обслуживающего персонала. С ними систематически проводят беседы и обучающие мероприятия по противопожарной тематике, учебные тренировки по эвакуации на случай возникновения пожара. Кроме того, под защитой пожарных (в штате подразделения, которое возглавляет Евгений Мохов, 11 человек) находятся пять населенных пунктов Каслинского района, в которых проживают более тысячи человек (д. Григорьевка, пос. Тихомировка, с. Щербаковка, с. Клеопино, д. Знаменка).В новом депо созданы все условия для организации службы пожарной части, профессиональной подготовки личного состава, проведения технического обслуживания и ремонта пожарной техники.







Источник: ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области»В поселке Черкаскуль Каслинского муниципального района накануне открылось новое здание пожарной части № 215 ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области». Ранее сотрудники и спецтехника размещались на базе местного соцучреждения.Право торжественного открытия было предоставлено и.о. министра общественной безопасности Челябинской области, главе Каслинского районаи начальнику областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области». Вместе с другими почетными гостями они не только осмотрели новое здание пожарного депо, но и успели пообщаться с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба ОГУ «ППС ЧО».Бойцы ПЧ № 215 заступили на боевое дежурство с 1 декабря 2010 года. И все это время личный состав размещался в одной из комнат банно-прачечного комбината Черкаскульского психоневрологического интерната, а пожарная техника дислоцировалась в гараже ЧПНИ и на улице.Монтаж здания из легких металлических конструкций был начат в мае 2020 года. На постройку здания, рассчитанного на два автомобиля, было потрачено 14 млн рублей – это самый большой объект, возведенный за счет средств областного бюджета в Северном отряде ОГУ «ППС ЧО». И это не случайно: ПЧ № 215 является одной из самых востребованных пожарных частей Северного отряда. Помимо выполнения основных задач по несению боевого дежурства, работники части охраняют от огненных бед и выполняют комплекс профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в крупном социально значимом учреждении – Черкаскульском психоневрологическом интернате, где круглосуточно проживают более 420 пациентов и работают 188 человек обслуживающего персонала. С ними систематически проводят беседы и обучающие мероприятия по противопожарной тематике, учебные тренировки по эвакуации на случай возникновения пожара. Кроме того, под защитой пожарных (в штате подразделения, которое возглавляет Евгений Мохов, 11 человек) находятся пять населенных пунктов Каслинского района, в которых проживают более тысячи человек (д. Григорьевка, пос. Тихомировка, с. Щербаковка, с. Клеопино, д. Знаменка).В новом депо созданы все условия для организации службы пожарной части, профессиональной подготовки личного состава, проведения технического обслуживания и ремонта пожарной техники. Источник: ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» AzAzA 2020-12-17YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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