Решение депутатов усилит ограничения для муниципальных служащих

В начале заседания депутаты внесли изменения в Положение о муниципальной службе, действующее в округе. По отношению к муниципальным служащим будут усилены ограничения и запреты, связанные с профессиональной деятельностью. Такие нововведения отныне соответствуют изменениям в российском и региональном законодательствах.
По предложению администрации округа депутаты приняли решение по состоянию главного финансового документа округа: параметры доходной части бюджета на 2020 год увеличили на 4,9 млн рублей (в том числе за счет снижения объема межбюджетных трансфертов и увеличения объема неналоговых доходов), расходы на решение вопросов местного значения на 2020 год снизили на 3,6 млн рублей в связи с экономией при проведении конкурсных процедур.
В ходе заседания Собрание признало утратившим силу ряд своих решений, касающихся действия специального налогового режима (ЕНВД) на территории Озерского городского округа - фактически депутаты привели местную нормативную базу в соответствие с федеральной: с 1 января 2021 года прекращает свое действие Положение главы 26.3 Налогового кодекса РФ о Едином налоге на вмененный доход. Специалисты администрации подтвердили, что в настоящий момент идет процесс перехода налогоплательщиков округа на другие налоговые режимы - это либо патентная система, либо упрощенная система, поэтому есть надежда, что от отмены ЕНВД негативных последствий для бюджета не будет.
Также в ходе сессии был рассмотрен ряд имущественных вопросов: о передаче в аренду помещений МУП, о принятии имущества в муниципальную собственность, о внесении изменений в Положение о порядке предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа