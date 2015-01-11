Цифровой проект Челябинской области вошел в число призеров программы «КЛИК»

Завершилось голосование за цифровые проекты программы «КЛИК» в номинации «Приз зрительских симпатий». По его итогам решению Челябинской области по анализу безработицы удалось занять третье место, сообщает мининформ.Обучение по программе повышения квалификации управленцев и команд CDO-менеджеров «КЛИК» проходило два месяца – с сентября по ноябрь 2020 года. За это время участников ознакомили с современными data-инструментами, принципами и методологией по управлению с помощью данных. Важной частью обучения стало применение полученных знаний на практике. По итогам CDO-команды презентовали свои проекты, лучшие участники были отмечены организаторами, а их цифровые решения вошли в сборник лучших практик. В итоге в ТОП-50 лучших команд от госучреждений вошли территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области с проектом «Выявление корреляций между заболеваемостью и внешними факторами и прогнозирование динамики заболеваемости на основе полученных зависимостей», а также проект регионального минэкологии по выявлению источников загрязнения окружающей среды на основе анализа данных.Проект «Анализ профиля безработицы в Челябинской области» занял третье место в номинации «Приз зрительских симпатий». Разработка позволяет обеспечить лиц, принимающих решения, актуальной и доступной информацией о ситуации на региональном рынке труда и занятости, что способно повысить качество управления, особенно в изменяющихся и кризисных ситуациях. В проекте принимали участие Экспертно-аналитическое управление правительства Челябинской области, министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, а также подведомственный ему Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий.Всего от Южного Урала в программе приняли участие более ста человек. Все проекты Челябинской области вошли в сборник лучших практик, который в настоящее время формируется командой НТИ 20.35.Акселерационно-образовательная программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики (КЛИК) реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Организаторами дополнительной программы повышения квалификации выступили Университет Иннополис и АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».