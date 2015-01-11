Челябинский дзюдоист принял участие в съемках обучающего фильма в Англии

Общественная палата Челябинской области инициировала и провела круглый стол на тему «О мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду транспортными средствами». Эксперты обсудили вопросы, связанные с воздействием автотранспорта на экологию Челябинска и региона в целом.

В дискуссии приняли участие представители министерства экологии Челябинской области, УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, Общественной палаты региона и экоактивисты.Участники встречи убеждены, что автомобильный транспорт является одним из главных источников загрязнения окружающей среды, наносит ощутимый вред экологии, главным образом атмосфере, и это одна из насущных и актуальных проблем современного общества.Член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко отметил, что 30% загрязняющих веществ напрямую связаны с воздействием автотранспорта, по его мнению, это значительный показатель. Круглый стол проводится для того, чтобы собрать предложения экспертов и постараться найти пути решения этой острой проблемы.Как сообщил в своем выступлении заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, по данным Росприроднадзора, в 2019 году выбросы от стационарных источников по Челябинской области составили 592 тыс. тонн, от передвижных источников - 99 тыс. тонн. По Челябинску общий объем выбросов в атмосферный воздух от промышленных предприятий и всех стационарных источников составляет до 177 тыс. тонн, и 37 тыс. тонн - от передвижных источников.«В 2017 году министерством экологии были проведены исследования транспортных потоков, в рамках которого изучались основные автомагистрали Челябинска и области, велся подсчет автомобильного транспорта, производились замеры атмосферного воздуха. Полученные данные как раз сейчас используются для проведения сводных расчетов рассеивания выбросов. Кроме того, были приобретены приборы по контролю за коэффициентом дымности отработанных газов для дизельных и бензиновых двигателей, но в связи с отсутствием полномочий проверки автотранспортных средств на соответствие технических нормативов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, минэкологии приобретенные приборы в 2019 году передало в ГИБДД», - рассказал Виталий Безруков.Он напомнил, что в соответствии с федеральным проектом «Чистый воздух» основная цель – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 30% до конца 2024 года и на 50% до конца 2030 года. Одна из мер для достижения этих показателей - переход общественного транспорта на газомоторное топливо. В 2019 году за счет областного бюджета было приобретено 66 автобусов на общую сумму 718 млн руб., в этом году – еще 36 автобусов на сумму 416 млн руб. В общей сложности более 100 автобусов на газомоторном топливе уже курсируют по Челябинску. Также по проекту «Чистый воздух» для Челябинска необходимо приобретение еще 452 автобусов, а также 116 трамваев. За счет этих мер предполагается снижение выбросов до 15 тыс. тонн в год.Председатель Комитета дорожного хозяйства города Челябинска Ринат Кучитаров остановился на вопросе организации уборки дорог на территории города, в том числе с использованием реагентов, в условиях НМУ.«В Челябинске отказались от применения комбинированных противогололедных материалов, потому что данные материалы на основе песка и различных хлоридов или на основе отсева. Вследствие их использования возникает ряд проблем: забиваются ливневые канализации и появляется большое количество пыли, которая поднимается в воздух автотранспортом. Поэтому сегодня мы применяем чистые хлориды, а именно поваренную соль. В обязательном порядке после очистки дорог специальным автотранспортом мы обрабатываем особенно опасные участки, а именно мосты, спуски, перекрестки, пешеходные переходы», - рассказал Ринат Кучитаров.[gallery] По его словам, на сегодняшний день нет специальных технологий для обработки дорог от пыли в зимний период. Единственный вариант - это полив дорог дорогостоящими рассолами, но стоимость 1 тонны такого раствора составляет 32 тыс. руб. Для сравнения: стоимость соли составляет 4 тыс. руб. за тонну.Участники участники отметили, что во многих городах применяются пылесосы для уборки дорог, которые могут работать при минусовых температурах воздуха. В Челябинске такой техники нет. Экоактивисты уверены, что региону нужно перенять практику применения подобной спецтехники в зимний период времени.Одной из самых острых проблем эксперты назвали парковку автомобилей на газонах и придомовых территориях. Руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко считает, что во дворах не должно быть автомобилей с долго работающим двигателем.«В зимний период многие пользуются автозапуском транспортных средств, автомобили в течение дня стоят заведенные под окнами домов, гулять в этот момент во дворе с детьми просто невозможно. У многих жителей нашего города есть положительный опыт, когда на собрании жильцов принималось решение закрыть территорию двора, тем самым освободив двор от автомобилей и выхлопных газов», - поделился Николай Дейнеко.Между тем, как отметила депутат Совета депутатов Центрального района, активист экологической группы «Челябинск, Дыши!» и общегородского движения «Горожане» Елена Вахтина, ГИБДД не имеет права штрафовать тех водителей, которые оставляют свои автомобили на газонах. Информацию о данных нарушениях необходимо передавать в органы местного самоуправления, поскольку только они имеют право выписать штраф автовладельцу. Каждый сознательный гражданин вправе зафиксировать нарушение (фото, видео) и отправить информацию в администрацию города.Начальник отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Константин Савостин уточнил, что ГИБДД занимается всем, что связано с дорогами и тротуарами, в том числе припаркованными на тротуаре машинами. Парковка на газонах не регулируется Правилами дорожного движения, поэтому ей занимается не ГИБДД, а органы местного самоуправления.В завершение круглого стола свой доклад представил доцент кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ, к.т.н., член рабочей группы по модернизации работы общественного транспорта Челябинской агломерации миндортранса Челябинской области Владимир Шепелев, который поделился впечатлениями от поездки в США, где узнал об уникальных наработках по благоустройству городской среды. По его словам, в период НМУ многие штаты принимают изменения скоростных режимов, размещают динамические знаки дорожного движения по ограничению скорости в случае НМУ или гололеда. Благодаря этому у них за последние три года существенно сократилось количество ДТП и улучшилась экологическая обстановка.«Также они используют изменение стоимости парковки и стоимости проезда в транспорте. То есть в случае НМУ у них увеличивается стоимость парковочного пространства, при этом в два раза снижается стоимость проезда в общественном транспорте. Это четкий инструмент, который работает на практике. В период НМУ увеличивается уборка дорог, например, в летний период поливка дорог производится два раза в день», - рассказал эксперт.Также Владимир Шепелев отметил, что в штате Вашингтон гарантия на дороги дается на 10 лет, несмотря на то, что в этом штате около 70 дней сохраняется температура 0 градусов, которая является самой опасной для дорог. В Челябинске подобная гарантия – четыре года. Также власти штата не допускают образования на дорогах грязи, пыли, остатков снега. Всё это способствует сохранению дорожного покрытия. Спикер уверен, что для достижения таких показателей не нужно принимать экстраординарных решений, все максимально просто и понятно.Подводя итоги круглого стола, Николай Дейнеко попросил участников направить в адрес Общественной палаты Челябинской области предложения для включения в резолюцию по итогам мероприятия. Подробнее