Челябинский дзюдоист принял участие в съемках обучающего фильма в Англии

Источник: Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера,
Заслуженный мастер спорта России Кирилл Денисов стал наставником в обучающем фильме знаменитой студии дзюдо Fighting Films. За 30 лет работы студии челябинский дзюдоист стал первым россиянином, который принял участие в съемках. Работа над фильмом проходила в Англии. В итоге был снят большой видеокурс по технике и тактике соревновательного дзюдо с участием одного из самых титулованных российских спортсменов в этом виде единоборств. Видео будет доступно в ближайшее время на первой в мире образовательной платформе для дзюдоистов www.superstarjudo.com, созданной компанией Fighting Films. Пока же вышел трейлер этого фильма, в котором Кирилл Денисов приглашает всех любителей и профессионалов дзюдо на свой мастер-класс.«Вышел долгожданный тизер обучающего фильма, который̆ мы снимали в Англии с крутыми ребятами из легендарной студии Fighting Films, – поделился Кирилл Денисов на своей странице в Instagram. – Для меня это была большая честь, так как я сам вырос на фильмах этой студии «101 Ippon»! Два дня съеемок и 20 часов под софитами, литры пота и смеха от моего английского. Сейчас, смотря на это и понимая, что я отдал дзюдо 25 лет своей жизни, я ни капли не жалею. И впереди новые победы. Надеюсь, что это видео пригодится подрастающему поколению для покорения новых вершин».Напомним, 32-летний заслуженный мастер спорта России Кирилл Денисов является самым титулованным воспитанником школы дзюдо города Трехгорного. Он – двукратный чемпион Европы, обладатель пяти медалей чемпионатов мира в личном зачете и трех в командном формате, победитель первых Европейских игр, участник двух Олимпиад. Готовился и к Олимпийским играм в Токио, которые перенесли на лето 2021 года. Еще выступая на татами, начал активно заниматься популяризацией дзюдо и передавать свой огромный опыт юным дзюдоистам и их наставникам. В этом году, во время весенне-летней самоизоляции Денисов стал одним из авторов уникального международного проекта онлайн-занятий. А основанный им клуб «Ichiban» в сентябре 2020 года выиграл гранты Президента России и губернатора Челябинской области, а также получил Благодарность Президента Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика.