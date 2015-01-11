Компания «АЛСО» повысит производительность труда на 65,5% благодаря участию в нацпроекте

Источник: ООО «АЛСО»
Челябинский производитель стальных шаровых кранов начал внедрять у себя принципы бережливого производства в октябре 2020 года. Первые же результаты, полученные в ходе участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», убедили руководство и коллектив предприятия в правильности этого решения.«Мы работаем на высококонкурентном рынке, выпуская продукцию серийно. Для сохранения цены, качества и объема заработка компании нам необходимо снижать затраты и увеличивать производительность. Узнав о возможности участия в нацпроекте и проанализировав, что он даст нам и что потребуется от нас взамен, - согласились, не откладывая. Для нас крайне важно научиться ведущим практикам бережливого производства, потому что мы хотим стать эталонным предприятием в своём сегменте рынка. Тем более, что основные принципы нацпроекта – увеличение производительности труда и повышение занятости населения - совпадают с миссией нашей компании», - делится директор ООО «АЛСО» Денис Рысенко.Специалисты Регионального центра компетенций, созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области для реализации мероприятий нацпроекта, помогли предприятию выбрать участок для оптимизации процессов. Потоком-образцом стало производство шаровых фланцевых кранов DN-80. Оно занимает 2-ое место по объему выпускаемой продукции, данный диаметр крана - один из самых ходовых товаров, выпускаемых заводом. К тому же набор технологических операций на нем оптимален для пилотного проекта, поскольку проделанную в рамках его оптимизации работу будет легко перенести на все остальные производственные потоки.Под руководством эксперта РЦК Радика Антоняна сформированная из сотрудников предприятия рабочая группа выявила на участке-образце более 100 проблем. Среди них - длительное ожидание между переделами, долгая подготовка конечного продукта к отправке из-за больших партий, большое количество незавершенного производства (НЗП) в потоке, потеря времени при перемещении персонала и т.д. Ликвидировать эти и другие потери помогают инструменты бережливого производства.Освоить их быстрее и качественнее помогает практический тренинг «Фабрика процессов», проходящий на базе регионального ФРП. Участников практикума не только знакомят с теорией непрерывного совершенствования процессов, но и учат применять полученные знания и навыки в реальных производственных процессах, разбираться, как именно вводимые улучшения влияют на операционные и экономические показатели конкретного предприятия. По словам Радика Антоняна, во время прохождения тренинга представители завода продемонстрировали такую профессиональную и слаженную работу, что оказались в числе лучших учеников из рабочих групп других предприятий-участников нацпроекта.
Источник: ООО «АЛСО»