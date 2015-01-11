Успехи и достижения юных озерчан

Ученицы лицея №23 Коренькова Дарья и Полубехина Анастасия стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и процесса «Софиум».

В интеллектуальном состязании приняли участие более пятисот старшеклассников из Магнитогорска, Челябинска, Озёрска, Южноуральска, Аши, Троицка и Миасса. Участникам необходимо было ответить на теоретические вопросы и написать эссе. Коренькова Дарья и Полубехина Анастасия стали призерами олимпиады. Их ждут памятные призы и дипломы от Избирательной комиссии Челябинской области.

Ученица 9 класса лицея №39 Ксения Семёнова завоевала «золото» на VIII Региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Челябинской области 2020 «Мы вместе!» в компетенции «Лабораторный химический анализ, юниоры».

Это самый масштабный в истории региона чемпионат, который объединил представителей студенческих и школьных сообществ. С 7 по 11 декабря в Магнитогорске 720 конкурсантов продемонстрировали своё профессиональное мастерство. Семенова Ксения принимает участие в чемпионатах WorldSkills несколько лет. Теперь она имеет в своем арсенале 2 золотые и 1 серебряную медали.

Команда Дворца творчества детей и молодёжи стала лучшей в областном конкурсе молодёжных проектных инициатив российского движения школьников "Осознанно шагаем в будущее".

Ребята городского детского совета РДШ разработали проект по проведению выездных окружных сборов для школьных лидеров РДШ (Кыштым, Касли, Озерск) "Собери кейс лидера РДШ". Цель проекта: научить новых школьных лидеров РДШ основным практическим навыкам. Реализация проекта запланирована на осенние каникулы в ноябре 2021.

Команда «Звездочки» детского сада №54 представляла Озерск на Фестивале детского анимационного творчества «Снежные мультярики» ( проект «Школа Росатома») и вошла в число финалистов.

По результатам конкурсного отбора, наша команда вошла в число 10 финалистов среди команд – дошкольников, и приняла участие в финальных мероприятиях фестиваля. Ребятам было предложено поучаствовать в обучающих мастер-классах по созданию мультфильма. Затем всем командам было предоставлено время для создания своего авторского мультфильма. В итоге у нас появился яркий, веселый и познавательный мультфильм «Мультоткрытия Улитки Ули».

Информация и фото управления образования округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45318/