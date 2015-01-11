2020-12-22YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинской области проходит цифровизация здравоохранения Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области









Реализация программы «Создание единого цифрового контура» в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 все больше приближает новые технологии и повышает качество обслуживания в больницах и поликлиниках Челябинской области.В первую очередь программа «Создание единого цифрового контура» направлена на уменьшение трудозатрат и улучшение качества медицинского обслуживания, повышение доступности помощи.«Программа единого цифрового контура – это проект, обеспечивающий медорганизации новыми технологиями. Эти сервисы сейчас как никогда востребованы. Медицина Челябинской области смогла справится с вызовом, и жители региона осваивают новые формы коммуникации, привыкают и пользуются ими», - рассказал Александр Кузнецов, заместитель министра здравоохранения.В этом году по числу уникальных пользователей услугой «Мое здоровье» (516 000 записей) Челябинская область заняла 4 место в России, впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Это число жителей, воспользовавшихся дистанционной записью в медицинские организации: через интернет-портал, телефоны регистратур, информационные киоски, и другие способы. По числу оформленных электронных документов в медучреждения в 2020 году стабильно регион находится на 3-4 месте в России. В конце года более массовый характер приобретут телемедицинские консультации в больницах области.В ноябре этого года в поликлиниках Челябинска запустили «Телемедицину», а к 21 декабря 2020 года работа будет налажена уже по всей области. Телемедицинские консультации – это повторные приемы. Для оценки состояния пациентов, сбора анамнеза и назначения лечения доктор для начала должен выйти на дом и провести первичный осмотр. Если раньше врач мог обойти около 15 вызовов, то с внедрением видео формата приемов можно посетить онлайн до 30 пациентов в день. Оперативно, в системе «БАРС» врачи также могут ознакомиться с электронной медицинской картой пациента, куда заносится полная информация по всем обращениям, назначениям препаратов, отражены хронические заболевания, результаты анализов.Осуществление цифровых проектов в медицине невозможно без оборудования. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году закупили 9200 компьютеров, 320 ноутбуков для ФАПов, 3500 принтеров, 40 телемединских стоек, серверное оборудование для закрытой зашифрованной системы.Каждый день проходят несколько десятков консультаций пациентов онлайн, консилиумы врачей по ВКС, осуществляется удаленная расшифровка медицинских исследований.Яркий пример цифровизации здравоохранения в Челябинской области – центральный архив рентгенологических данных. Исследования КТ, рентгенов поступают в единый центр компетенций, где проходит описание, анализ и постановка результатов. Уникальным для этого проекта является искусственный интеллект, который сейчас проходит тестовый период и практически готов к запуску, а будущем поможет ускорить процесс обработки исследования. Такая разработка есть не в каждом регионе РоссииВ Челябинске работает центр описания электрокардиограмм. В него поступают данные со всех машин скорой помощи, ФАПов, больниц, где есть прибор дистанционного снятия электрокардиограммы. В день осуществляется 1100-1200 мгновенных и профессиональных описаний и консультаций медиков. Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской областиРеализация программы «Создание единого цифрового контура» в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 все больше приближает новые технологии и повышает качество обслуживания в больницах и поликлиниках Челябинской области.В первую очередь программа «Создание единого цифрового контура» направлена на уменьшение трудозатрат и улучшение качества медицинского обслуживания, повышение доступности помощи.«Программа единого цифрового контура – это проект, обеспечивающий медорганизации новыми технологиями. Эти сервисы сейчас как никогда востребованы. Медицина Челябинской области смогла справится с вызовом, и жители региона осваивают новые формы коммуникации, привыкают и пользуются ими», - рассказал, заместитель министра здравоохранения.В этом году по числу уникальных пользователей услугой «Мое здоровье» (516 000 записей) Челябинская область заняла 4 место в России, впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Это число жителей, воспользовавшихся дистанционной записью в медицинские организации: через интернет-портал, телефоны регистратур, информационные киоски, и другие способы. По числу оформленных электронных документов в медучреждения в 2020 году стабильно регион находится на 3-4 месте в России. В конце года более массовый характер приобретут телемедицинские консультации в больницах области.В ноябре этого года в поликлиниках Челябинска запустили «Телемедицину», а к 21 декабря 2020 года работа будет налажена уже по всей области. Телемедицинские консультации – это повторные приемы. Для оценки состояния пациентов, сбора анамнеза и назначения лечения доктор для начала должен выйти на дом и провести первичный осмотр. Если раньше врач мог обойти около 15 вызовов, то с внедрением видео формата приемов можно посетить онлайн до 30 пациентов в день. Оперативно, в системе «БАРС» врачи также могут ознакомиться с электронной медицинской картой пациента, куда заносится полная информация по всем обращениям, назначениям препаратов, отражены хронические заболевания, результаты анализов.Осуществление цифровых проектов в медицине невозможно без оборудования. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году закупили 9200 компьютеров, 320 ноутбуков для ФАПов, 3500 принтеров, 40 телемединских стоек, серверное оборудование для закрытой зашифрованной системы.Каждый день проходят несколько десятков консультаций пациентов онлайн, консилиумы врачей по ВКС, осуществляется удаленная расшифровка медицинских исследований.Яркий пример цифровизации здравоохранения в Челябинской области – центральный архив рентгенологических данных. Исследования КТ, рентгенов поступают в единый центр компетенций, где проходит описание, анализ и постановка результатов. Уникальным для этого проекта является искусственный интеллект, который сейчас проходит тестовый период и практически готов к запуску, а будущем поможет ускорить процесс обработки исследования. Такая разработка есть не в каждом регионе РоссииВ Челябинске работает центр описания электрокардиограмм. В него поступают данные со всех машин скорой помощи, ФАПов, больниц, где есть прибор дистанционного снятия электрокардиограммы. В день осуществляется 1100-1200 мгновенных и профессиональных описаний и консультаций медиков. AzAzA 2020-12-22YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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