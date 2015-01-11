«Трактор»: итоги первой половины сезона КХЛ

Предыдущий сезон челябинский «Трактор» закончил хуже некуда – на предпоследнем месте. В связи с этим в межсезонье в команде и клубе произошли серьезные изменения. Команда экспертов спортивного сайта Metaratings решила разобраться, насколько они оказались удачными, как черно-белые закончили первую половину чемпионата и что от них ждать в итоге?

Такой безысходности, как в прошлом году, челябинские болельщики не испытывали никогда. Команда мучилась, а не играла, в состав раз за разом попадали родственники влиятельных лиц, организованные фанаты требовали отставки руководства и не поддерживали игроков во время домашних матчей, а на контрактах «сидели» хоккеисты практически только одного агента вне зависимости от их игровых качеств.

Но позорный год прошел, в клуб был назначен новый директор. Иван Савин – хоккейный человек, бывший игрок «Трактора», бизнесмен, челябинец. Он сумел сделать главное – вернул на Родину Анвара Гатиятуллина, молодого челябинского тренера, с которым были связаны последние успехи команды (финал конференции) и с которым бессовестно поступило бывшее руководство. Анвар Рафаилович принял команду и сам лично участвует в трансферах, которые, на удивление всем, в этом году понятны и логичны. Точно так же понятна и логична тактика, которой стал придерживаться «Трактор» во время матчей – это уже не та «закрытая» команда, что была раньше, и не та оголтелая банда одиночек, что была при тренере, который начинал прошлый сезон, Петерисе Скудре.

«Трактор» – клуб не самый богатый, но он сумел набрать вполне боеспособный состав, который успел уже пошуметь в чемпионате. Сейчас команда идет на четвертом месте, о чем перед началом сезона фанаты не могли даже мечтать. Более того, видно, что весь потенциал игроки еще не раскрыли, ошибок много и недостатков тоже хватает, команда еще сырая. Тренер это понимает и не устает повторять, что работа идет, а хоккеисты выкладываются по полной.

Также радует и работа на перспективу. «Трактор» не заключает огромные контракты со звездами ради победы здесь и сейчас (привет, «Магнитка»!), цель – создание команды-династии. С лидерами прошлого года заключены долгосрочные контракты, в команде регулярно появляются молодые местные воспитанники, которые, пусть частенько и ошибаются, играя против сильнейших, но приобретают необходимый опыт и уже в ближайшем будущем обещают стать настоящими лидерами.

Но главное в том, что команда стала ближе к болельщику, команда слышит болельщика, а вектор ее развития понятен. Возможно, что в этом году «Трактор» еще не добьется весомого успеха, но в плей-офф попадет с вероятностью 99% и даже, скорее всего, пройдет первый раунд. Но очень радует, что в следующем году команда точно станет еще сильнее.