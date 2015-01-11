2020-12-23YEKT06:00:00 | Губерния В 2020 году в Челябинской области появилось 17 мобильных комплексов для оказания первичной медико-санитарной помощи Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области









В рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году 17 мобильных передвижных комплексов поступили в больницы сразу нескольких территорий: Аргаяш, Нязепетровск, Еткуль, Касли, Октябрьское, Южноуральск, Кыштым, Миасское, Бреды, Троицк, Кизильское, Верхнеуральск, Кунашак, Карталы и Агаповка. Передвижные диагностические комплексы спроектированы на базе автомобилей «Урал», «КамАЗ», «Садко Форвард», «Газель». Они выполняют функции фельдшерско-акушерских пунктов, флюорографических и маммографических диагностических лабораторий. В первую очередь они направляются в отдаленные населенные пункты.«У нас в Октябрьском районе теперь новая знаменитость! Оборудование внутри по последнему слову, обновленный комфортный салон, все на базе местного «Урала». К нам даже Миасские техники приезжали, все объясняли. В этой модели новый двигатель, надежный, полный привод. Теперь самые отдаленные деревни, непроходимые тропы, дожди и паводки нам нипочем», - делится впечатлениями от автомобиля механик Иван Масейчук.Один из таких передвижных пунктов поступил в Кизильский район, теперь в районной больнице два мобильных комплекса. Они охватывают 15 населенных пунктов с общим населением 1620 человек. В передвижном фельдшерско-акушерском пункте имеется помещения для приема пациентов, необходимое оборудование для оказания медицинских услуг, таких как осмотр, диагностических обследований и лабораторных исследований, оказания консультационных медицинских услуг. Прием ведет квалифицированный персонал.«Мобильные комплексы очень современные, хорошо оснащены. Работа на них помогает качественно и вовремя оказывать всю необходимую помощь нашим пациентам, с учетом удаленности от Челябинска», – рассказала главный врач районной больницы села Кизильское Алла Михайлова.Передвижной ФАП – прекрасная альтернатива стандартному фельдшерско-акушерскому пункту, так как абсолютно мобилен, полностью автономен и может быть использован для медицинского обслуживания в любом месте и в любое время.Комплексы также оснащены компьютерными системами, с помощью которых можно отправить исследование в областной центр на расшифровку и оперативно получить результат и диагноз. Сами исследования могут храниться продолжительное время в компьютере и помогать наблюдать динамику пациента, чтобы вовремя корректировать лечение или же направить больного в специализированное медицинское учреждение. Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской областиВ рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году 17 мобильных передвижных комплексов поступили в больницы сразу нескольких территорий: Аргаяш, Нязепетровск, Еткуль, Касли, Октябрьское, Южноуральск, Кыштым, Миасское, Бреды, Троицк, Кизильское, Верхнеуральск, Кунашак, Карталы и Агаповка. Передвижные диагностические комплексы спроектированы на базе автомобилей «Урал», «КамАЗ», «Садко Форвард», «Газель». Они выполняют функции фельдшерско-акушерских пунктов, флюорографических и маммографических диагностических лабораторий. В первую очередь они направляются в отдаленные населенные пункты.«У нас в Октябрьском районе теперь новая знаменитость! Оборудование внутри по последнему слову, обновленный комфортный салон, все на базе местного «Урала». К нам даже Миасские техники приезжали, все объясняли. В этой модели новый двигатель, надежный, полный привод. Теперь самые отдаленные деревни, непроходимые тропы, дожди и паводки нам нипочем», - делится впечатлениями от автомобиля механикОдин из таких передвижных пунктов поступил в Кизильский район, теперь в районной больнице два мобильных комплекса. Они охватывают 15 населенных пунктов с общим населением 1620 человек. В передвижном фельдшерско-акушерском пункте имеется помещения для приема пациентов, необходимое оборудование для оказания медицинских услуг, таких как осмотр, диагностических обследований и лабораторных исследований, оказания консультационных медицинских услуг. Прием ведет квалифицированный персонал.«Мобильные комплексы очень современные, хорошо оснащены. Работа на них помогает качественно и вовремя оказывать всю необходимую помощь нашим пациентам, с учетом удаленности от Челябинска», – рассказала главный врач районной больницы села Кизильское.Передвижной ФАП – прекрасная альтернатива стандартному фельдшерско-акушерскому пункту, так как абсолютно мобилен, полностью автономен и может быть использован для медицинского обслуживания в любом месте и в любое время.Комплексы также оснащены компьютерными системами, с помощью которых можно отправить исследование в областной центр на расшифровку и оперативно получить результат и диагноз. Сами исследования могут храниться продолжительное время в компьютере и помогать наблюдать динамику пациента, чтобы вовремя корректировать лечение или же направить больного в специализированное медицинское учреждение. AzAzA 2020-12-23YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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