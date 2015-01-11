2020-12-23YEKT10:00:00 | Губерния Нацпроект «Демография» помогает пенсионерам сохранить физическую форму Источник: vitalitymagazine.com









В Челябинской области продолжает развиваться проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» на базе комплексных центров Челябинской области. Здесь пенсионеры занимаются физкультурой, осваивают финансовую и компьютерную грамотность, участвуют в волонтерских мероприятиях, осваивают новые виды творчества на мастер-классах, участвуют в конкурсах и выставках. В оборудованном тренажерном зале комплексного центра Миасса горожане «серебряного» возраста посещают группы здоровья, где занимаются на специализированных тренажерах, осваивают скандинавскую ходьбу, делают упражнения на восстановление моторики, поддержание в тонусе всех групп мышц и внимания.По словам специалистов, занятия адаптивной физкультурой (АФК) для граждан пожилого возраста направлены на восстановление и сохранение здоровья у людей со стойкими нарушениями жизнедеятельности, а также на интеграцию их в социальную среду.«АФК – понятие комплексное, она отличается от лечебной физкультуры более обширной сферой интересов, которые затрагивают не только проблемы физического восстановления, но также вопросы социализации, психологической коррекции, повышения качества жизни человека, — пояснила медицинская сестра, специалист по адаптивной физкультуре комплексного центра Миасса, Юлия Саенко. — Наши подопечные довольны, им нравится, а это самое главное».«В тренажерный зал я пришла в октябре этого года и сразу попала в руки опытного специалиста. Все занятия выстроены очень правильно и не скучно. Чувствуется, что Юлия Николаевна заинтересована в наших успехах. Для меня главное – движение, поэтому с удовольствием посещаю клуб», — поделилась участница занятий по адаптивной физкультуре, Ирина Тамплон.Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всех желающих пенсионеров до 65 лет на занятия по адаптивной физкультуре. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний обязательна. Телефон для справок 8 (351-3) 53-11-05.Напомним, региональные программы нацпроекта «Демография» носят комплексный межведомственный и междисциплинарный характер, поэтому его совместно осуществляют министерства социальных отношений, образования и науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, главное управление по труду и занятости населения региона.В состав региональной части национального проекта «Демография» входят 5 проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Источник: vitalitymagazine.comВ Челябинской области продолжает развиваться проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» на базе комплексных центров Челябинской области. Здесь пенсионеры занимаются физкультурой, осваивают финансовую и компьютерную грамотность, участвуют в волонтерских мероприятиях, осваивают новые виды творчества на мастер-классах, участвуют в конкурсах и выставках. В оборудованном тренажерном зале комплексного центра Миасса горожане «серебряного» возраста посещают группы здоровья, где занимаются на специализированных тренажерах, осваивают скандинавскую ходьбу, делают упражнения на восстановление моторики, поддержание в тонусе всех групп мышц и внимания.По словам специалистов, занятия адаптивной физкультурой (АФК) для граждан пожилого возраста направлены на восстановление и сохранение здоровья у людей со стойкими нарушениями жизнедеятельности, а также на интеграцию их в социальную среду.«АФК – понятие комплексное, она отличается от лечебной физкультуры более обширной сферой интересов, которые затрагивают не только проблемы физического восстановления, но также вопросы социализации, психологической коррекции, повышения качества жизни человека, — пояснила медицинская сестра, специалист по адаптивной физкультуре комплексного центра Миасса,. — Наши подопечные довольны, им нравится, а это самое главное».«В тренажерный зал я пришла в октябре этого года и сразу попала в руки опытного специалиста. Все занятия выстроены очень правильно и не скучно. Чувствуется, что Юлия Николаевна заинтересована в наших успехах. Для меня главное – движение, поэтому с удовольствием посещаю клуб», — поделилась участница занятий по адаптивной физкультуре,.Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всех желающих пенсионеров до 65 лет на занятия по адаптивной физкультуре. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний обязательна. Телефон для справок 8 (351-3) 53-11-05.Напомним,носят комплексный межведомственный и междисциплинарный характер, поэтому его совместно осуществляют министерства социальных отношений, образования и науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, главное управление по труду и занятости населения региона.В состав региональной части национального проекта «Демография» входят 5 проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». AzAzA 2020-12-23YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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