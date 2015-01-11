2020-12-24YEKT06:00:00 | Губерния В Челябинске наградили лауреатов премии «Ювента» Источник: Администрация города Челябинска









В администрации Челябинска состоялась торжественная церемония вручения наград за вклад в сфере молодежной политики. В этом году на премию было направлено 37 заявок, лауреатами стали 15 человек. Среди них руководители общественных, образовательных организаций, а также те, кто принимает непосредственное участие в реализации молодежной политики на территории Челябинска. Дипломы и денежные премии победителям вручила глава Челябинска Наталья Котова.«Вы наша помощь, наша надежда. Те люди, которые помогали нам работать с молодежью, реализовывали социальные проекты, развивали творческий потенциал ребят, формировали активную жизненную позицию. Челябинск всегда отличался активной работой с молодежью, спасибо вам огромное за ваш труд. В преддверии Нового года хочу поздравить вас с заслуженной наградой и пожелать, чтобы удача, успех и вдохновение были вашими спутниками во всех ваших начинаниях, творческой реализации и исполнения всех желаний», - обратилась к лауреатам глава города.Премия «Ювента» является самой престижной в сфере молодежной политики наградой. Это возможность сказать спасибо тем, кто работает с нашей молодежью, вносит вклад в ее развитие. Все победители этого года получили денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Напомним, премия была учреждена в 2017 году по инициативе управления по делам молодежи администрации города Челябинска. На сегодняшний день премию «Ювента» получили более 65 человек. В числе лауреатов представители вузов Челябинска, помогающие организовывать досуг и внеучебную деятельность молодежи, занимающиеся студенческим самоуправлением; волонтеры, пропагандирующие здоровый образ жизни, выступающие за профилактику наркомании и экстремизма; члены общественных организаций, осуществляющие социальную поддержку молодых людей. Источник: Администрация города ЧелябинскаВ администрации Челябинска состоялась торжественная церемония вручения наград за вклад в сфере молодежной политики. В этом году на премию было направлено 37 заявок, лауреатами стали 15 человек. Среди них руководители общественных, образовательных организаций, а также те, кто принимает непосредственное участие в реализации молодежной политики на территории Челябинска. Дипломы и денежные премии победителям вручила глава Челябинска Наталья Котова.«Вы наша помощь, наша надежда. Те люди, которые помогали нам работать с молодежью, реализовывали социальные проекты, развивали творческий потенциал ребят, формировали активную жизненную позицию. Челябинск всегда отличался активной работой с молодежью, спасибо вам огромное за ваш труд. В преддверии Нового года хочу поздравить вас с заслуженной наградой и пожелать, чтобы удача, успех и вдохновение были вашими спутниками во всех ваших начинаниях, творческой реализации и исполнения всех желаний», - обратилась к лауреатам глава города.Премия «Ювента» является самой престижной в сфере молодежной политики наградой. Это возможность сказать спасибо тем, кто работает с нашей молодежью, вносит вклад в ее развитие. Все победители этого года получили денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Напомним, премия была учреждена в 2017 году по инициативе управления по делам молодежи администрации города Челябинска. На сегодняшний день премию «Ювента» получили более 65 человек. В числе лауреатов представители вузов Челябинска, помогающие организовывать досуг и внеучебную деятельность молодежи, занимающиеся студенческим самоуправлением; волонтеры, пропагандирующие здоровый образ жизни, выступающие за профилактику наркомании и экстремизма; члены общественных организаций, осуществляющие социальную поддержку молодых людей. AzAzA 2020-12-24YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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