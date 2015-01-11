2020-12-24YEKT13:00:00 | Новости Городские новости В Озерске успешно реализуются национальные проекты 2020 год стал важнейшим в ходе реализации в Озерском городском округе регионального проекта "Чистая вода" в рамках нацпроекта «Экология»: на насосно-фильтровальной станции (НФС) выполнен большой объем капитальных работ по реконструкции.

Проект по модернизации НФС в Озерске рассчитан на три года – 2019-2021, общее финансирование составляет более пятисот миллионов рублей.

На первом этапе, в 2019 году, благодаря взаимодействию с губернатором и Правительством Челябинской области в рамках специальной экологической программы (СЭП) Озерскому городскому округу были направлены средства (более 100 млн рублей) из областного бюджета для проведения следующих работ: замены элементов двух вращающихся машин первичной очистки воды в насосной первого подъема, там же обновления ворот и окон, в главном корпусе – замены микрофильтров (6 штук), системы отопления, вентиляции, ворот с установкой тепловой завесы. Тогда же был начат второй этап реконструкции: в главном корпусе выполнен демонтаж баков коагулянта и труб, монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, связи, проведена подготовка под настил пола.

В 2020 году реконструкция продолжилась активными темпами в рамках муниципального контракта, работы велись по утвержденному графику, было выполнено: благоустройство перед главным корпусом, заливка и пропитка бетонных полов, устройство фундаментов под оборудование, монтаж трубопроводов, насосов Grundfos, приобретено вспомогательное оборудование для очистки 50 тысяч кубометров воды в сутки. Выполнили монтаж одной мембранной клапанной стойки для очистки 10 тысяч кубов воды в сутки (фирма Suez). В полном объёме приобретено оборудование станции ультрафильтрации. На объекте работала бригада из Москвы, которая непосредственно собрала стойку водоочистки.

В следующем году, в ходе третьего этапа, запланирована установка ещё четырёх мембранных клапанных стоек станции ультрафильтрации. Переход на новую систему очистки воды позволит при подготовке ресурса отказаться от применения химического вещества – жидкого хлора.

Евгений Щербаков, глава округа:

- Мы все понимаем, что от качества питьевой воды зависит качество жизни. Иртяш является для нас питьевым водоёмом. В ходе модернизации идёт не просто ремонт НФС и замена оборудования, которое было уже изношено. Сейчас будет применяться совершенно другая технология – мембранная очистки воды от сине-зелёных водорослей и от продуктов их жизнедеятельности.

В августе этого года в ходе рабочего визита в Озерский городской округ губернатор Алексей Текслер посетил насосно-фильтровальную станцию и высоко оценил масштабы ее реконструкции:

- На подрядчике лежит большая ответственность, НФС - самый крупный подобный объект в области. Он находится на особом контроле в рамках нацпроекта, и озерчане его заждались. Надо успевать вовремя.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что на очередном этапе с поставленной задачей заказчики и подрядчики работ на НФС справились.

В 2020 году в Озерском городском округе с участием органов местного самоуправления реализовывались мероприятия в рамках нескольких национальных проектов:

- «Экология» - региональный проект «Чистая вода» (выполнена вторая очередь проекта по модернизации НФС).

- «Образование» - региональный проект «Современная школа» (оборудованы пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №33, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ «СОШ №41»).

- «Демография» - региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (выплачено: единовременное пособие при рождении ребенка - 486 семьям на сумму 1 074 409 рублей; ежемесячное пособие при рождении первого ребенка – 337 семьям на сумму 37 198 112,3 рубля; ежемесячное пособие при рождении третьего ребенка – 219 семьям на сумму 35 583 389,4 рубля, региональный материнский капитал – 60 семьям на сумму 6 000 000 рублей).

- «Жилье и городская среда» - региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

(благоустроено две дворовые - бул. Гайдара, д. № 26 и ул. Свердлова, д. № 3, и три общественные территории – пешеходные дорожки на б. Гайдара и ул. Луначарского, пляж «Дальний»).

- «Экология» - региональный проект «Чистая страна» (выполнены инженерные изыскания на земельном участке, нарушенном размещением ТКО в пос. Новогорный).



Информация предоставлена: Проект по модернизации НФС в Озерске рассчитан на три года – 2019-2021, общее финансирование составляет более пятисот миллионов рублей.На первом этапе, в 2019 году, благодаря взаимодействию с губернатором и Правительством Челябинской области в рамках специальной экологической программы (СЭП) Озерскому городскому округу были направлены средства (более 100 млн рублей) из областного бюджета для проведения следующих работ: замены элементов двух вращающихся машин первичной очистки воды в насосной первого подъема, там же обновления ворот и окон, в главном корпусе – замены микрофильтров (6 штук), системы отопления, вентиляции, ворот с установкой тепловой завесы. Тогда же был начат второй этап реконструкции: в главном корпусе выполнен демонтаж баков коагулянта и труб, монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, связи, проведена подготовка под настил пола.В 2020 году реконструкция продолжилась активными темпами в рамках муниципального контракта, работы велись по утвержденному графику, было выполнено: благоустройство перед главным корпусом, заливка и пропитка бетонных полов, устройство фундаментов под оборудование, монтаж трубопроводов, насосов Grundfos, приобретено вспомогательное оборудование для очистки 50 тысяч кубометров воды в сутки. Выполнили монтаж одной мембранной клапанной стойки для очистки 10 тысяч кубов воды в сутки (фирма Suez). В полном объёме приобретено оборудование станции ультрафильтрации. На объекте работала бригада из Москвы, которая непосредственно собрала стойку водоочистки.В следующем году, в ходе третьего этапа, запланирована установка ещё четырёх мембранных клапанных стоек станции ультрафильтрации. Переход на новую систему очистки воды позволит при подготовке ресурса отказаться от применения химического вещества – жидкого хлора.глава округа:В августе этого года в ходе рабочего визита в Озерский городской округ губернаторпосетил насосно-фильтровальную станцию и высоко оценил масштабы ее реконструкции:Сегодня с уверенностью можно сказать, что на очередном этапе с поставленной задачей заказчики и подрядчики работ на НФС справились.(выполнена вторая очередь проекта по модернизации НФС).(оборудованы пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №33, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ «СОШ №41»).(выплачено: единовременное пособие при рождении ребенка - 486 семьям на сумму 1 074 409 рублей; ежемесячное пособие при рождении первого ребенка – 337 семьям на сумму 37 198 112,3 рубля; ежемесячное пособие при рождении третьего ребенка – 219 семьям на сумму 35 583 389,4 рубля, региональный материнский капитал – 60 семьям на сумму 6 000 000 рублей).(благоустроено две дворовые - бул. Гайдара, д. № 26 и ул. Свердлова, д. № 3, и три общественные территории – пешеходные дорожки на б. Гайдара и ул. Луначарского, пляж «Дальний»).(выполнены инженерные изыскания на земельном участке, нарушенном размещением ТКО в пос. Новогорный).Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-24YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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