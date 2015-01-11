2020-12-25YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Ёлка желаний: мечты маленьких озерчан исполняются Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков вместе с заместителем главы по социальным вопросам Олегом Ланге и сотрудниками администрации присоединились к всероссийской акции «Ёлка желаний», поддержанной в регионе губернатором Алексеем Текслером.

Акция призвана исполнить мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Всеми любимый праздник стал отличным поводом, чтобы подарить юным озерчанам праздничное настроение.

Глава округа снял с новогодней елки открытку от 3-летнего Саши, самого юного воспитанника Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мальчик мечтает о большой игрушечной машине. Евгений Щербаков, узнав о желании ребенка, приобрел подарок на собственные средства. К сожалению, маленький Саша незадолго до вручения подарка приболел.



25 декабря Евгений Щербаков, Олег Ланге и начальник управления соцзащиты администрации Лилия Солодовникова приехали в Центр, чтобы поздравить всех его воспитанников.

- На душе тепло и радостно, приятно исполнять мечты ребенка, делать его счастливее, - сказал глава округа, отдав игрушку сотрудникам Центра, которые чуть позже передадут подарок Саше. А еще в жизни маленького жителя Озерска произойдет главное новогоднее чудо: в ближайшее время его заберет семья из Екатеринбурга, в которой уже воспитываются двое юных озерчан 14 и 10 лет, Саша будет младшим сыном и братиком в этой замечательной благополучной семье.

Далее гости побывали в дошкольной группе Центра, где дети с радостью приняли подарки, сразу же принявшись с ними играть. Старшие воспитанники, которые еще не пришли с учебы, также не останутся без новогодних сюрпризов, а впереди у всех ребят – чаепитие со свежими пирожными. В сборе подарков для детей также приняли участие сотрудники управления соцзащиты. Вскоре к акции присоединятся депутаты Собрания депутатов округа.



Заместитель директора центра Надежда Дубро показала гостям видеопоздравление воспитанников, адресованное подопечным озерского дома престарелых, рассказала об успехах ребят в различных городских конкурсах.

- Очень радует, что в этом году 20 детей нашли свою семью – новых мам и пап. В Центре воспитывается около 40 детей. Если сравнивать с ситуацией десятилетней давности, когда в детском доме находилось более 60 детей, сейчас детишек охотно стали забирать в семьи. Когда ребенок находит свою семью, для нас это каждый раз маленькая победа, праздник, радостный момент, всегда до слез, - поделилась Лилия Солодовникова.







В Центре царит настолько уютная, теплая атмосфера, что гости не хотели уходить. Все были поражены красотой, которую воспитанники создают под руководством педагога дополнительного образования Нины Кокоревой. Это скульптурки из соленого теста, изделия из дерева, игрушки из ткани, цветы из фоамирана.

- Дети очень любят находиться в этом кабинете, каждый раз у них получается научиться чему-то новому, они очень радуются тому, что создают прекрасное своими руками. У них открываются такие таланты, появляется необыкновенное вдохновение, - говорит Нина Кокорева.

В завершение встречи глава округа поздравил сотрудников центра с наступающим Новым годом и пожелал им успехов в нелегкой, но благородной деятельности.



Информация предоставлена: Акция призвана исполнить мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Всеми любимый праздник стал отличным поводом, чтобы подарить юным озерчанам праздничное настроение.Глава округа снял с новогодней елки открытку от 3-летнего Саши, самого юного воспитанника Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мальчик мечтает о большой игрушечной машине., узнав о желании ребенка, приобрел подарок на собственные средства. К сожалению, маленький Саша незадолго до вручения подарка приболел.25 декабряи начальник управления соцзащиты администрацииприехали в Центр, чтобы поздравить всех его воспитанников., - сказал глава округа, отдав игрушку сотрудникам Центра, которые чуть позже передадут подарок Саше. А еще в жизни маленького жителя Озерска произойдет главное новогоднее чудо: в ближайшее время его заберет семья из Екатеринбурга, в которой уже воспитываются двое юных озерчан 14 и 10 лет, Саша будет младшим сыном и братиком в этой замечательной благополучной семье.Далее гости побывали в дошкольной группе Центра, где дети с радостью приняли подарки, сразу же принявшись с ними играть. Старшие воспитанники, которые еще не пришли с учебы, также не останутся без новогодних сюрпризов, а впереди у всех ребят – чаепитие со свежими пирожными. В сборе подарков для детей также приняли участие сотрудники управления соцзащиты. Вскоре к акции присоединятся депутаты Собрания депутатов округа.Заместитель директора центрапоказала гостям видеопоздравление воспитанников, адресованное подопечным озерского дома престарелых, рассказала об успехах ребят в различных городских конкурсах.- Очень радует, что в этом году 20 детей нашли свою семью – новых мам и пап. В Центре воспитывается около 40 детей. Если сравнивать с ситуацией десятилетней давности, когда в детском доме находилось более 60 детей, сейчас детишек охотно стали забирать в семьи. Когда ребенок находит свою семью, для нас это каждый раз маленькая победа, праздник, радостный момент, всегда до слез, - поделиласьВ Центре царит настолько уютная, теплая атмосфера, что гости не хотели уходить. Все были поражены красотой, которую воспитанники создают под руководством педагога дополнительного образования. Это скульптурки из соленого теста, изделия из дерева, игрушки из ткани, цветы из фоамирана., - говоритВ завершение встречи глава округа поздравил сотрудников центра с наступающим Новым годом и пожелал им успехов в нелегкой, но благородной деятельности.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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