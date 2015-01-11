2020-12-25YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинске презентовали «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2021 год Источник: Пресс-служба ЧОУНБ









Презентация ежегодника Челябинской областной универсальной научной библиотеки состоялась в администрации Челябинска. Календарь состоит из 443 дат, связанных с историей, политикой, экономикой и культурой Южного Урала. Одна из знаменательных дат выпуска – 285-летие Челябинска.В 2021 г. также будут отмечаться годовщины основания знаковых предприятий, запуска объектов городской инфраструктуры. Все эти события, приходящиеся на разные месяцы юбилейного года, – повод напомнить о Челябинске как о городе с богатым культурно-историческим наследием, и о людях, которые составили его славу.На протяжении многих лет «Календарь знаменательных и памятных дат» издается при поддержке министерства культуры Челябинской области и участии Челябинского государственного института культуры.В наступающем году отмечается много юбилейных дат, связанных с культурной жизнью. И с полным правом можно сказать, что все они – праздничные для Челябинского государственного института культуры.«Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область» – это удивительный проект нашего региона, – отметил ректор ЧГИК, доктор исторических наук, профессор Владимир Рушанин. – Я горжусь тем, что в моей домашней библиотеке есть все Календари (начиная с 1969 г.). Всю жизнь я занимаюсь историей Урала, а это издание – уникальный источник знаний по ураловедению».Напомним, «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область» – ежегодное издание о выдающихся южноуральцах и самых значимых событиях XIX–XXI вв. в регионе. Издание готовят сотрудники отдела краеведения Публичной библиотеки, а первый выпуск вышел в 1962 г. Среди авторов – библиотекари и краеведы, научные работники и искусствоведы, а также писатели и журналисты, увлеченные историей родного края. Источник: Пресс-служба ЧОУНБПрезентация ежегодника Челябинской областной универсальной научной библиотеки состоялась в администрации Челябинска. Календарь состоит из 443 дат, связанных с историей, политикой, экономикой и культурой Южного Урала. Одна из знаменательных дат выпуска – 285-летие Челябинска.В 2021 г. также будут отмечаться годовщины основания знаковых предприятий, запуска объектов городской инфраструктуры. Все эти события, приходящиеся на разные месяцы юбилейного года, – повод напомнить о Челябинске как о городе с богатым культурно-историческим наследием, и о людях, которые составили его славу.На протяжении многих лет «Календарь знаменательных и памятных дат» издается при поддержке министерства культуры Челябинской области и участии Челябинского государственного института культуры.В наступающем году отмечается много юбилейных дат, связанных с культурной жизнью. И с полным правом можно сказать, что все они – праздничные для Челябинского государственного института культуры.«Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область» – это удивительный проект нашего региона, – отметил ректор ЧГИК, доктор исторических наук, профессор. – Я горжусь тем, что в моей домашней библиотеке есть все Календари (начиная с 1969 г.). Всю жизнь я занимаюсь историей Урала, а это издание – уникальный источник знаний по ураловедению».Напомним, «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область» – ежегодное издание о выдающихся южноуральцах и самых значимых событиях XIX–XXI вв. в регионе. Издание готовят сотрудники отдела краеведения Публичной библиотеки, а первый выпуск вышел в 1962 г. Среди авторов – библиотекари и краеведы, научные работники и искусствоведы, а также писатели и журналисты, увлеченные историей родного края. AzAzA 2020-12-25YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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