Полномочный представитель Президента РФ Владимир Якушев исполнил новогоднее желание мальчика

Полномочный представитель Президента Российской Федерации Владимир Якушев в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» поздравил с наступающим Новым годом Кирилла Останина, ученика 7 класса средней общеобразовательной школы № 22 г. Каменска-Уральского и передал ему подарок, о котором мечтал ребенок – электрогитару с необходимой аппаратурой.Полпред также поздравил всю семью Останиных, в том числе и годовалую сестренку Кирилла. Как сказала мама Кирилла: «сегодняшнее событие – настоящее новогоднее чудо, о котором мы не могли даже мечтать».В свою очередь Владимир Якушев пожелал мальчику успехов в учебе, в том числе и в музыкальной школе, в которую Кирилл обязательно поступит, а его семье – счастья, здоровья и добра. В ответ Кирилл сыграл на гитаре несколько композиций.«Ёлка желаний» — специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», приуроченная к новогодним праздникам, проводится с 2017 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Базовой площадкой акции является информационный ресурс-платформа «Россия – страна возможностей».