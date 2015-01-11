2020-12-30YEKT05:00:00 | Губерния Муниципалитеты Челябинской области поддержали акцию «Ёлка желаний» Источник: Фото предоставлены пресс-службами муниципальных районов и городских округов Челябинской области.









19 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт Всероссийской акции «Ёлка желаний». Участники акции сняли с ёлки шары с пожеланиями детей и вручили им новогодние подарки.Депутаты собрания депутатов и представители бизнеса Южноуральского городского округа решили на время сменить имидж и стали новогодними волшебниками, чтобы исполнить заветные желания маленьких южноуральцев. Многие и дальше продолжают поддерживать семьи, в которые они пришли с подарками в канун главного праздника года.Глава Уйского муниципального Вениамин Владельщиков, руководитель социальной защиты населения Андрей Приданников, и конечно же, дед Мороз осуществили желания и вручили подарки детям из с.Уйское, п. Горки, с. Белово и с. Ларино. Детям было вдвойне приятно, не только получить подарки, ног и увидеть Деда Мороза, который пожелал им исполнения всех желаний в новогодние праздники.В Троицком районе расширился круг участников акции «Ёлка желаний». Волонтерами доброты, поддержавшими инициативу губернатора области Алексея Текслера, стали заместители главы района, депутаты районного Собрания, председатель контрольно-счётной палаты района.В преддверии Нового года глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский, глава Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов, его заместители и главы сельских поселений, глава Красноармейского района Сергей Сергеев исполнили новогодние мечты ребятишек.Глава Варненского муниципального района вместе со своими заместителями побывали в семье Калжановых, проживающей в посёлке Большевик. Многодетный отец Ерлан Кабылканович один растит троих замечательных детей: Дарину, Ерхана и Даурена. Главная помощница отца 16-летняя Дарина попросила на Новый год нужный и современный подарок — Power Bank для телефона, а 13-летний Ерхан вместе с 11-летним братом Дауреном давно хотели новые хоккейные коньки и клюшки, и вот, наконец, их мечта сбылась.К акции присоединились работники администрация Кизильского района, руководители организаций, главы поселений, предприниматели, которые исполнили мечту тридцать одного ребёнка. К каждому ребёнку для вручения подарка приходили Дед Мороз и Снегурочка. Для детей это был настоящий новогодний праздник. Дети рассказывали стихи, пели песни, участвовали в конкурсах Снегурочки. Главе Магнитогорска Сергею Берднику досталось письмо Даши Карпухиной. Девочка написала письмо Деду Морозу с просьбой подарить ей коньки и лыжи.Также в этом году Всероссийскую акцию «Ёлка желаний» поддержали Пластовский, Октябрьский, Нагайбакский муниципальные районы, Озерский, Миасский и Трехгорный городские округа. Фото предоставлены пресс-службами муниципальных районов и городских округов Челябинской области. AzAzA 2020-12-30YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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